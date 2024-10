Así celebraron los televidentes la ausencia de Cony Camelo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició la noche del pasado 18 de junio su novena temporada y la sexta como celebridades en la que 22 famosos decidieron poner en práctica sus mejores conocimientos culinarios para satisfacer el paladar de los tres chefs que juzgarían cada plato.

La temporada llegó con la inclusión de la chef mexicana Adria Marina en sustitución del chileno Christopher Carpentier, y con ella los reconocidos Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch bajo la presentación de la carismática Claudia Bahamón.

Con 87 capítulos al aire y tras la eliminación de Ilenia Antonini el llamado top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya está conformado por Jaques Toukhmanian, Carolina Cuervo, Nina Caicedo, Dominica Duque, Juna Pablo Llano, Paola Rey, Vicky Berrío, Martina ‘La Peligrosa’, Caterine Ibarguen y Cony Camelo.

Sanción para Cony Camelo

Y precisamente ha sido Cony Camelo quien estuvo ausente en la más reciente edición en la que el café era el gran protagonista. De acuerdo a lo informado por la presentadora Claudia Bahamón la ausencia de Cony Camelo se debe a una enfermedad, pero esto no la exime de la regla de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y es que a su retorno tendrá que hacerlo con delantal negro como sanción.

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre la regla es para todos, una vez ella ingrese por esa puerta de MasterChef, debe ingresar con delantal negro, noticia no tan alentadora, estando ya en el top 10 buscando ya el camino al top 5″, dijo Claudia Bahamón.

Televidentes dicen que fue el mejor capítulo de ‘MasterChef ’

Tras las diversas publicaciones de las imágenes del capítulo 87 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ los televidentes no dudaron en reaccionar a la ausencia de la actriz, pues es una de las más criticadas por ellos en cada emisión del reality de RCN.

“Nunca me había sentido tan feliz de no ver a alguien en un programa 😍 😍 😍 😍 Dios mioooo sin Cony la vida es más linda”, “Tan bello que no estuvo Cony sentí delicioso ver el capítulo ❤️”, “La buena vibra que se respira sin Conny”, “¿Si vieron lo chévere el programa sin Cony Camelo?”, “Que programa fresco, relajado el de ayer, más ausencia de Cony por favor🫢” y “El mejor capítulo de la temporada que fresquito que me dio no ver a Cony”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post.