Daniela Álvarez reveló varios detalles sobre su desfile en Fashion Week París

Daniela Álvarez puso por todo lo alto a Colombia con su asombrosa participación en Le Défile de L’Oréal en el marco de la Semana de la Moda de París, que se llevó a cabo del 23 de septiembre al 1 de octubre. La barranquillera se coronó como Señorita Colombia en el año 2011 a sus 23 años, también representó al país en la corona de Miss Universe y en esta edición de la Semana de la Moda de París, volvió a la pasarela tras estar cuatro años ausente por la dura batalla que vivió con la amputación de su pierna. No obstante, esto no le impidió seguir triunfando con su carrera y lo demostró con este gran momento en Europa, por estos días Daniela compartió más detalles de su experiencia.

Esta también sería la primera vez que la modelo desfila con su prótesis, además de que fue elegida como representante de L’Oréal en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica por la marca. Daniela a través de sus redes sociales compartió un mini blog contando de principio la experiencia que vivió, al inicio puso videos de su pasarela “Esta soy yo, pero este momento no solo fue una noche de brillo y glamour” para contar que seis meses atrás la directora de L’Oréal París le informó que iba a ser parte del gran evento. Desde ese momento la barranquillera duplicó su entrenamiento y viajo a España para seguir rehabilitando su pierna derecha, también se puso en contacto con los mejores diseñadores de Colombia, para la creación del especial vestido que llevaría puesto.

La modelo mostró todo el proceso mientras la arreglaban, los ensayos e incluso agrego pedrería a su prótesis. El video lo acompaño con un sentimental mensaje de motivación y agradecimiento: “Este momento no lo olvidaré nunca porque no se trató solo de caminar en una pasarela, se trató de romper con los imposibles, se trató de desafiar cada límite, de honrar mi historia y demostradme a mí misma que los sueños no se apagan con la adversidad. Lo que parece inperfecto ante los ojos, cuando le das el verdadero significado es lo más perfecto que éxito”