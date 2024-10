¿Cony Camelo va a renunciar a ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

Durante el capítulo 84 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se llevó a cabo la evaluación de las preparaciones que hicieron los participantes en el que el huevo debía ser el gran protagonista tras una prueba de fútbol que definió lo principal de la preparación.

Para ello los nueve participantes tuvieron que someterse al reto, debido a que Matina ‘La Peligrosa’ estaba en el balcón, debieron meter un gol en una pequeña portería que les daría acceso a la despensa.

De todos los participantes, solo Nina Caicedo y Cony Camelo fueron las únicas que no lo lograron, por lo que tuvieron que conformarse con una cesta con ingredientes que les esperaba en sus respectivas estaciones. La tensión se apoderó de los fogones y con la ayuda de los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch las celebridades terminaron sus preparaciones y empezaron a pasar al atril para ser evaluados.

Huevos en el atril de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

La actriz Cony Camelo se dejó ver más que afectada, pues tal parece que no consiguió hacer todo lo que quería y al presentar su plato “mientras haya huevo, hay vida” prosiguió a indicar que era una tortilla de papa con una mayonesa que estaba cortada.

“Creo que de último momento me desesperé, alcanzó a emulsionar y cuando la serví pues dije se queda así quietecita. La emulsioné y ahorita que la miré, pues se había cortado un poco, pero creo que el sabor está muy bien”, dijo Cony Camelo

Adria Marina le dio las críticas respectivas incluyendo que la albahaca que había incluido se oxidó. Luego llegó el turno de Jorge Rausch quien se refirió a la mayonesa y desmintió lo que decía la actriz al respecto.

“Una mayonesa tiene dos estados: emulsionada o cortada. ¡No se corta de repente! No la hubiera puesto. Gracias”, dijo Jorge Rausch y de inmediato Cony Camelo empezó a quebrarse.

Cony habla de ya no querer estar en ‘MasterChef’

Finalmente llegó el turno de Nicolás de Zubiría quien le echó en cara que por su falta de habilidades futbolísticas no pudo hacer más, como sacar una mostaza que le habría servido para conseguir el estado óptimo de la salsa que quería.

“Los chefs son duros conmigo y que son mucho más dóciles con otras personas. Estoy cansada de esforzarme y de estudiar y de que… ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! No quería llorar más”, dijo Cony Camelo en los testimonios individuales en medio de lágrimas.

Sin embargo, no fue lo único porque agregó que ha pensado en no querer seguir en la competencia de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. “No quería llorar más. Hoy es uno de esos días en los que quisiera ya no estar acá”, acotó Cony Camelo.

Cony se salvó del delantal negro

Pese a sus lágrimas y que tuvo que recibir el abrazo de los demás compañeros por su debilidad Cony Camelo terminó salvándose del delantal negro, el cual recayó sobre Nina Caicedo, Vicky Berrío y Dominica Duque.

“Oiga y las ironías de la vida, Cony se salvó. Pero fuera de vainas que uno se salve con una mayonesa cortada en el top 10 de MasterChef no tiene presentación y pónganse las pilas porque queremos nivel y vamos a apretar”, finalizó Jorge Rausch