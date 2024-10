Yina Calderón sigue los pasos de Epa Colombia y tendrá a su bebé por inseminación artificial

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al anunciar su deseo de convertirse en madre a través de inseminación artificial, siguiendo los pasos de su amiga Epa Colombia. En una reciente interacción en sus redes sociales, Yina mencionó que ha decidido no esperar más y planea iniciar el proceso el próximo año. Aunque actualmente no tiene pareja, la empresaria está decidida a cumplir su sueño de ser madre por este método alternativo.

La revelación se dio cuando un seguidor le preguntó si había pensado en tener hijos. Sin titubear, Calderón respondió: “Yo estaba pensando y yo creo que para el otro año tengo un hijo por inseminación, de la misma manera como lo tuvo Epa”. Este comentario causó revuelo entre sus seguidores, quienes mostraron su apoyo a la decisión de la influencer. Yina explicó que, aunque se siente atraída por los hombres, no ha encontrado a alguien que considere adecuado para ser el padre de su hijo.

Calderón enfatizó que la falta de una pareja no será un obstáculo para cumplir su deseo de ser madre. “Son decisiones que a veces ustedes no entienden y dicen por qué si te gustan los hombres, pero no he encontrado un man que yo te diga lo quiero para papá de mi hijo o me parece que va a ser ejemplo para mi hijo”, expresó. Aclaró que su principal preocupación es encontrar una figura paterna que su futuro hijo pueda admirar y respetar, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Finalmente, Yina aseguró que tomará el camino de la inseminación artificial debido a su deseo de ser madre antes de cumplir 33 años. “Si lo tengo, lo tengo por inseminación para el otro año porque voy a cumplir 33 años y ya es momento”, concluyó la influencer. Su decisión generó comentarios mixtos entre sus seguidores, pero muchos aplauden su valentía para seguir adelante con sus planes de maternidad sin necesidad de depender de una pareja estable.