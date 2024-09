Presentador de RCN es denunciado por no pagar millonaria deuda en un restaurante

En los últimos días, ha sido noticia Orlando Liñán, cantante, actor y presentador de ‘Buenos días Colombia’ de RCN, por una denuncia que lo acusa de no pagar más de 20 millones de pesos durante la operación de un restaurante que arrendó en el barrio Novalito de Valledupar. La denuncia fue interpuesta por José Ángel Pérez Torres, quien detalla una compleja situación.

A principios de 2023, Orlando Liñán contactó a José Ángel para arrendar un restaurante con el fin de operarlo durante el Festival Vallenato. Tras obtener autorización de los propietarios del predio, José cerró el acuerdo de palabra con Orlando y su socia, Luz Dary Cogollo, quien también trabaja con el Canal RCN.

Durante el festival, el restaurante fue abierto bajo el nombre ‘Bijao y Malanga’. Posteriormente, Orlando solicitó extender el contrato debido a la inversión realizada. José Ángel aceptó el acuerdo, aunque no se firmó ningún contrato formal. “Pecamos por ingenuidad, pensando que iban a actuar de buena fe”, relata José Ángel al diario El Pilón.

Poco tiempo después, comenzaron los problemas. Orlando Liñán y Luz Dary Cogollo no pagaban los servicios públicos, acumulando una deuda considerable. “Insistí en el pago de los servicios, pero ellos actuaron de mala fe”, señala José. Según su denuncia, la deuda total asciende a más de 20 millones de pesos, que incluyen servicios de energía, agua, gas y el arriendo.

El medio El Pilón contactó a Orlando Liñán, quien afirmó haber hablado con los propietarios del lugar, indicando que el socio de José Ángel, Marcos, le había dicho que los asuntos relacionados con el predio debían tratarse directamente con él y no con José Ángel. “El señor Marcos, el socio que él tiene (José) me dijo que todo era con él y que con José no estaba legitimado para resolver nada”, agregó el artista.

En redes, sus seguidores lamentaron que representara a Diomedes Díaz en la bionovela porque muchos afirmaron que El Cacique, al contrario “no era mala paga”. Sus fans esperan una explicación de lo ocurrido de parte del presentador.