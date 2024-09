A grito herido cantó Nataly Umaña en el concierto de Kany García en Bogotá

Nataly Umaña es una actriz conocida que se ha destacado en producciones populares de la televisión colombiana, como El Cartel de los Sapos, Nuevo Rico y Nuevo Pobre, Los Reyes y Comando Élite, todas son producciones que se conocen a nivel nacional y con estos papales la ibaguereña logró obtener un premio India Catalina y varias nominaciones en TV y Novelas. No obstante, en lo que ha corrido del 2024 no ha dejado de ser noticia y no precisamente por sus papeles en distintas producciones, sino por su participación polémica en ‘La Casa de los Famosos’ donde se vio en vuelta un romance con Miguel Melfi, pero lo controversial fue que la actriz llevaba varios años de matrimonio con el también actor, Alejandro Estrada, es decir que Nataly se volvió tendencia nacional por la infidelidad hacia su esposo en el reality.

Frente a tal situación, la actriz se mostró afectada, pero también levanto la cara para defenderse de las críticas y tras acabar el reality, Umaña indicó que ha logrado retomar su vida con nuevos proyectos fuera de Colombia, pero de la mano de un proceso de recuperación emocional y la terapia, que según ella, le habría permitido evitar pasar por situaciones dolorosas en su vida. “Creo que cuando uno no atiende esos llamados de la vida en el momento oportuno, la misma vida se encarga de seguirlos presentando hasta que tú digas ya no puedo más y llegues. Mi invitación es a hacer este tipo de terapias”, expresó Nataly refiriéndose a tomar terapia.

Por otro lado, la actriz suele compartir varias de sus actividades en el diario, pero en la noche del jueves 26 asistió al concierto de la puertorriqueña Kany García en el Movistar Arena, donde compartió mediante sus historias múltiples videos cantando conmovida, teniendo en cuanto que la música de Kany es bastante simbólica y trata temas como el amor propio y también las relaciones interpersonales.