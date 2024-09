A Epa se le salió el Colombia; Instagram le bajó el video del resultado de sus cirugías

Daneidy Barrera Rojas es el nombre de pila de una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, la ‘Epa Colombia’, mujer que aprovechó el ‘boom’ que tuvo en internet para involucrarse en el mundo empresarial con su marca de keratinas. Pero en los últimos meses su contenido se ha ligado a dos cosas en específico, el nacimiento y crianza de su pequeña hija, y el revelar todo lo que hay detrás de sus cirugías estéticas; precisamente este último aspecto le hizo tener un inconveniente con una plataforma, hasta el punto que le eliminaron uno de sus vídeos. Así le contestó a quienes la denunciaron.

Barrera se hizo varios retoques en su rostro, dentro de los que resalta una nueva rinoplastia y una mentoplastia, procedimientos por los que muchos en internet se han mofado cuestionablemente de su apariencia, poniéndole cuestionables apodos como: Buzz Lightyear, Jhonny Bravo, entre otros. Cabe a cotar que previo a este paso por el quirófano, la influencer se había sometido a un implante de cabello, ya que asegura que tras su embarazo, perdido una gran cantidad de pelo.

Tras la ola de críticas que ha recibido ‘La Epa’, ella misma se encargó de aclarar varias dudas que se habían originado, dentro de ellas el conocer en qué lugar se había realizado estas cirugías; además de darle luz a aquellos que como ella le tenían miedo a pasar por el bisturí. Todo esto lo hizo mediante un videoclip que rápidamente llegó a millones de reproducciones en Instagram, pero que fue bajado por la plataforma, debido a la vasta cantidad de denuncias que recibieron de algunos usuarios que no toleraron lo explicito de las imágenes. Ante esta acción, la influenciadora contestó:

“¡Ay! Amiga, la maldad. Me acaban de tumbar el video por mucho ciberbullying. Me había gustado, ya iba para cuatro millones. No sé si volverlo a subir por tantos ataques; yo no quite los comentarios porque mucha gente habla”, expresó.