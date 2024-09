ST Dom celebra su 10° aniversario y anuncia alianza con ARTBO, además de la presencia de prestigiosas marcas

ST Dom se define como un oasis de creatividad y talento latinoamericano, desde su fundación en Cartagena en el año 2014 ha logrado trascender el concepto de una simple tienda para convertirse en un referente obligado para los amantes del diseño, la moda y el arte en Colombia. Los creadores de esta exitosa marca son Alex Srour y Maya Memovic que han apoyado al talento colombiano y que ahora también celebran una acertada unión con la Feria Internacional de Arte de Bogotá - ARTBO para ser, por primera vez, el concept store oficial del evento. Los asistentes podrán encontrar piezas únicas y exclusivas de diseñadores y artistas plásticos, desde este 25 de septiembre hasta enero del próximo año.

Una de las novedas que trae ST. Dom es la llegada de la firma española CASONÁ, que fusiona raíces latinoamericanas y europeas, y a la marca Donde Esteban, de Esteban Cortázar. Además del lanzamiento de su nueva colección cápsula de aniversario que celebra la diversidad cultural de Colombia con prendas, estampados y colores vibrantes inspirados en diferentes regiones del país, como La Guajira, Cali y Amazonas, entre otras.

Esta alianza promete convertirse en un ecosistema con eventos abiertos al público con charlas, trunk shows y shop-in-shops, zonas enfocadas en un diseñador y creadas junto a él, dentro de los diseñadores encontramos a Olga Piedrahita junto a su hija Danielle Lafourie, Aguel, A New-Cross, Azulu, Martin Across y también de creaciones de reconocidos artistas plásticos como Diana Gamboa, Luis Fernando Bohórquez, Joaquín Restrepo y Nicolás Rivero que se han expuesto en diferentes galerías a nivel nacional e internacional.

Este miércoles 25 de septiembre la inauguración de esta celebración contó con Olga Piedrahita y su hija Daniella Lafourie. Cabe resaltar, que Olga es una pionera en la moda colombiana, perteneciente a la primera generación de diseñadores que sentó las bases de una industria vibrante y reconocible, de hecho este año celebró 35 años de carrera en el marco de Bogotá Fashion Week. Su trabajo se distingue por una elegancia singular y expresiva, donde cada prenda trasciende lo convencional y se convierte en una verdadera obra de arte. En esta ocasión, Publimetro asistió al Brunch de lanzamiento y tuvo en exclusiva a la diseñadora.

¿Qué significa para ustedes ser parte de la celebración del décimo aniversario de ST. DOM?

Estamos muy contentas de estar en ST DOM, que se ha convertido en un punto de referencia en diseño para creativos colombianos. Invitamos a todos a acercarse y descubrir la increíble mezcla de diseño y arte que tenemos aquí. Hoy celebramos diez años de aniversario, contamos con un público muy interesado en moda y arte, que se refleja en los atuendos extraordinarios que vemos. Estaremos aquí unos días mostrando nuestra colección y la de varios diseñadores. ¡Los esperamos para que vivan esta experiencia única!

¿Cómo se integran el arte y la moda en la experiencia que ofrecerán en ARTBO y ST.DOM?

La integración del arte y la moda en la experiencia que ofreceremos en ARTBO 2024 es fundamental para nosotros en Olga Piedrahita. Siempre hemos estado muy cercanos a estos días del arte, que consideramos una celebración de la creación local, algo extremadamente importante en nuestro proceso. Ser invitados a formar parte del almacén oficial de ARCO en su aniversario número 20 es emocionante y significativo. A lo largo de los años, hemos colaborado con diversos creativos y artistas, y este evento es una magnífica oportunidad para continuar ese legado y mostrar al mundo el talento que florece en Colombia. ¡

¿Cuáles son las nuevas inspiraciones artísticas que están explorando para sus próximos diseños?

Desde el universo de Olga Piedrahita, seguimos muy interesados en colaborar con diferentes artistas, ilustradores y fotógrafos. Creemos que es esencial ampliar nuestra mirada a partir de la perspectiva de los demás, ya que esto nos complementa y multiplica nuestra creatividad. Con esto en mente, estamos emocionados por las sorpresas que tenemos preparadas para el futuro. De hecho, ya estamos trabajando en proyectos especiales para 2025, donde continuaremos colaborando con diversos creadores. Estamos decididos a comenzar el año con buena energía y con iniciativas que reflejen nuestra pasión por la moda y el arte.

¿Cuál es el accesorio infaltable a la hora de vestir para Olga y Danielle?

Mi infaltable es reflexionar sobre cuál será mi objeto de poder cada día. A veces son los aretes, otras veces no puedo dejar de decir que no a ciertas cosas, así que elijo llevar algo con un significado especial. Me encanta ponerme piezas que me llenan de energía; incluso a veces me las pongo al revés, como un recordatorio de que la moda es una forma de expresión personal. Para mí, el clóset es un lugar fascinante donde puedo descubrir objetos que me empoderan y me inspiran en mi día a día, indico Danielle.