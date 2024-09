Gregorio Pernía narró el suceso que le costó parte de su carrera “Me cerraron las puertas”

Gregorio Pernía ha sido de los actores que han marcado la televisión colombiana por haber interpretado diferentes papeles, eso lo ha llevado a realizar un sin finde entrevistas donde revela su lado más humano. En una reciente entrevista, abrió las peurtas de su corazón, y reveló la razón por la que le tocó migrar hacia México por una segunda oportunidad.

Y es que cada una de sus producciones han sido icónicas, pero al mismo tiempo, y más allá de lo actoral, las personalidades actorales de su talla siempre se tienen que enfrentar a diferentes tipos de negociaciones económicas para aceptar determinado papel. Esto hace que las emociones y las personalidades de los involucrados se vean afecatados.

Gregorio Pernía narró el suceso que le costó parte de su carrera

En dicha entrevista, el actor colombiano comentó que por corrregir a una productora le cerraron las puertas “Entré con una productora y yo había hecho una novela que fue exitosa, y me llamaron para hacer otra inmediatamente. la productora me dice ‘Gregorio, cuánto quiere’, yo le dije ‘yo quiero tanto’, y me dijo ‘Yo no negoceo contigo’, y yo le dije: ‘no se dice negoceo, se dice yo no negocio contigo’. Me dijo ‘¿Me está corrigiendo?, y yo ‘No, le estoy enseñando a hablar’ (...) cuando me salí, ese canal me cerró las puertas. Me fui para el otro canal y me dijeron ‘¿Usted qué fue o que hizo en el otro canal porque aquí tampoco lo quieren’. Me fui para otro canal, y me dijeron que me habían castigado por haberle dicho eso a una productora, y me fui para México a buscar una oportunidad”.

Y es que para muchos, la carrera de Gregorio es una de las más importantes de la televisión colombiana, siendo referenta para muchas generaciones de actores en el país. Sin emabrgo, esta declaración demuestra que el defender su personalidad, tiene sus consecuencias.