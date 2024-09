¿Dónde van a velar a la Gorda Fabiola?: los detalles del sepelio

En medio de la tristeza y sorpresa se encuentran los colombianos por el repentino fallecimiento de la humorista Fabiola Posada, o más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, pues su sonrisa se apagó en horas de la mañana de este jueves 19 de septiembre, al parecer por una infección respiratoria por la que se encontraba hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre.

Medios de comunicación han informado que la velación de la Gorda Fabiola, quien recién había cumplido 61 años, será este viernes 20 de septiembre del 2024, en la cámara ardiente en el Concejo de Bogotá, desde las 08:00 a.m. hasta la 01:00 p.m.

Posteriormente su cuerpo será trasladado al Cantón Norte, donde permanecerá el resto del día viernes hasta el sábado al medio día.

Enfermedad contra la que luchó la Gorda Fabiola por años

“Es una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me saqué un examen médico el doctor me dijo que no tenía buenas noticias. Me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me acabó. A mí me gustaba tomar gaseosas, jugos y abusé de los dulces”, dijo La Gorda Fabiola hace dos años cuando habló abiertamente de la enfermedad que padecía.

La Gordita Fabiola también contó que la diagnosticaron cuando tenía 30 años y pesaba más de 140 kilos, además de los síntomas que presentó. “Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y encima de eso comencé a ver borroso”

En los más recientes datos del Ministerio de Salud en Colombia, de junio del 2022, hay alrededor de 1.748.586 personas diagnosticadas con diabetes mellitus, y la mayoría de los pacientes son mayores de 55 años, donde Bogotá y la región central presentan las tasas más altas de prevalencia.