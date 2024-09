“Me sentí como una tonta”: Goyo de Choquibtown reveló detalles de la infidelidad que acabó con su relación

Una de las agrupaciones musicales que más ha logrado destacar es Choquibtown, una agrupación nacida en este departamento del Pacífico colombiano que se llevó gran protagonismo por interpretar canciones como ‘Somos Pacífico’ y ‘De dónde vengo yo’; los integrantes se mostraban como familia, siendo Goyo pareja de Tostao y además, hermana de Slow. Sin embargo, la agrupación se disolvió por razones al parecer relacionadas a la separación de Goyo y Tostao, que aunque no dieron razones se asumió que fue por una infidelidad, la cantante contó esta anécdota en sus redes sociales.

Tras dar unos indirectazos de como había vivido una infidelidad, Goyo se destapó para relatar el chisme de como una de sus relaciones terminó a causa de un tercero. Aunque la cantante no declaró si se trataba de Tostao, muchos de sus seguidores lo relacionaron a la anécdota. La cantante contó: “no quisiera hablar como con nombres, pero me pasó que estábamos siendo gemelas de fluidos con varias personas. Lo que estaba pasando es que en mis narices me estaban montando cachos y yo estaba en negación. Estábamos en la misma casa y yo sí veía miradas, además de cosas raras; era mi amiga, le conté muchas cosas, pero no me arrepiento”

Goyo contó que terminó esta relación por otros problemas y desacuerdos, pero luego de terminarla, una amistad en común le comentó que su exnovio tenía una relación con su amiga: “Me fui a dormir y mi chico no durmió conmigo, yo dormía sola. Y luego me dijeron, cuando terminé mi relación me dijeron que ellos eran pareja, confirmando el cacho en mis narices. Me sentí como una tonta”.

Muchos de los seguidores de Goyo hablaron de como la historia encajaba con Tostao, además de no entender como Goyo había pasado por una situación por el estilo.

¿A qué se dedica Tostao actualmente?

Tras la separación de Choquibtown, todos tomaron caminos separados en la música y Tostao dejó ver su compromiso por los ritmos chocuanos, en especial por el Ritmo Éxotico. Tostao está asociado con varios de los jóvenes que hacen este género musical y además se le ve constantemente en su ciudad natal impulsando su música y la de otros artístas que están en el proceso.