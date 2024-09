Presuntos maltratos hacia alumnas, maestras y asistentes: se amplían las denuncias contra Antonina Canal

Se amplían las denuncias contra Antonina Canal por parte de exalumnas y ex maestras de Prem Shakti

Gabriela Álvarez, ex trabajadora de la bailarina Antonina Canal, denunció su experiencia laboral con la artista en el programa ‘La Red’, donde puso en evidencia presuntos malos tratos y explotación laboral por parte de la directora de la academia Prem Shakti. Pero desde ahí han surgido más denuncias con proveedores de Canal, ex maestras y ex alumnas que también vivieron presuntos episodios de violencia, abuso verbal y psicológico por parte de la bailarina.

Estas denuncias están siendo recogidas en la cuenta de la misma Álvarez, quien ha expuesto cómo Canal maltrataba a las alumnas y maestras de su academia por su apariencia, o también las hacía bailar hasta la extenuación en condiciones deplorables. Asimismo, también muestra cómo presuntamente las coercionaba a no bailar en otras academias ni a relacionarse entre ellas.

Igualmente, estas se pudieron ver también en la cuenta de Instagram de La Red, donde varias ex maestras de la academia contaron cómo fue su experiencia con Canal. Varios testimonios coinciden en lo mismo: manipulación, demora en los pagos (o ausencia de los mismos) e incluso malos tratos y humillaciones. Algunas alumnas llegaron a tener problemas de alimentación.

Algunas partes de los testimonios en contra de Antonina Canal luego de la denuncia de ‘La Red’

Una alumna con problemas de salud fue obligada a bailar por Canal a pesar de que tenía problemas en el corazón. Asimismo, en el viaje a Egipto que realiza cada año, quien comparte el testimonio afirma que Canal las ponía a fotografiarse con los trajes de baile en lugares sagrados, a pesar de que allí estaba prohibido hacerlo. También, que se preocupaba poco del bienestar de las alumnas asistentes al viaje.

Asimismo, algunas ex maestras también hablan de cómo robaba sus ideas e incluso los padres de dos alumnas mandaron una carta hacia Gabriela Álvarez evidenciando todos estos testimonios y cómo tenía un interés económico en cuanto a las alumnas más adineradas.

Por ahora, Canal afirma preparar acciones legales contra Álvarez, que más allá de su propia experiencia ha compartido las de varias mujerss que pasaron por Prem Shakti y también cuentan sus historias con la bailarina y su forma de tratarlas.