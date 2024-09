Jhonier Leal denunció que lo sometieron a supuestos “métodos de tortura psicológica” en la cárcel

Por medio de una carta escrita a mano y enviada a la Procuraduría General de la Nación, Jhonier Leal (condenado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal) denunció que fue víctima de “tortura psicológica” dentro de la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido.

PUBLICIDAD

En la misiva, que tiene fecha del pasado lunes 9 de septiembre y fue revelada por la emisora Caracol Radio, Jhonier Leal advierte que habría sido víctima de “persecución, costreñimiento y tortura”.

De acuerdo con su testimonio, el pasado 4 de agosto sobre las 8:15 de la noche varios funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) acudieron a su celda mientras él se encontraba durmiendo.

La denuncia de Jhonier Leal

“Con orden de cateo enviada por la Fiscalia de manera me requisaron de manera indevida la celda en la cual estoy recluido (SIC)”, escribió Jhonier en la carta que dirigida al Ministerio Público. Así mismo, señaló que estuvieron revisando su celda sin que él estuviera presente. Y advirtió que esto violó su derecho a no ser perturbado después de las 8 de la noche y a estar presente mientras requisaban su lugar de reclusión.

“El estar detenido y preso no es motivo para que usen métodos de tortura psicológica, persecución o costreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan aún más, afectan mi tranquilidad y paz y me afecta síquica y sicologicamente (SIC), agregó en la misiva.

En esa medida, Jhonier leal le pidió tanto a la Fiscalía General de la Nación como al fiscal Mario Burgos, quien asumió su caso, que respeten sus derechos.

El video que revivió el caso de Mauricio Leal

Vale recordar que Leal fue condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal.

Aunque la condena se dio hace varios meses, el caso volvió a estar en boca de la opinión pública en los últimos días debido a que apareció un nuevo video de prueba en el cual se observa el lamentable estado en el cual se encontraba Mauricio Leal momentos antes de su muerte. En las imágenes, además, advierte que se habría clavado unos cuchillos y se encuentra justo al lado de su madre.