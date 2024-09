Luly Bossa le pidió ayuda urgente a Feid para noble causa

La cartagenera Luly Bossa es una de las actrices más queridas de Colombia, su talento le ha permitido estar en producciones de renombre como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘La ley del corazón’; pero muchos también la conocen por su historia de vida, más precisamente hablando del amor y apoyo incondicional que le dio a su hijo Ángelo, que falleció el pasado mes de marzo y que luchó hasta el último de sus días contra la distrofia muscular de Duchenne. Es tal el compromiso de Bossa con quienes tienen este padecimiento que recientemente usó sus redes para cumplirle un sueño a un joven que padece la misma enfermedad de su ‘retoño’.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 898.000 seguidores, la nacida en la ciudad amurallada compartió la historia de Cristian López, de 23 años, quien desde muy corta edad se ha visto afectado este diagnóstico, mismo que anhela conocer a uno de sus ídolos, Feid, cantante que es uno de los más ‘pegados’ a nivel global y que anda de gira con su ‘Ferxxocalipsis Tour’ , intérprete de ‘Por fa’ al que le envió las siguientes palabras:

“A la edad de diez años quedé en silla de ruedas por esta enfermedad. Uno de mis sueños es conocer al Fercho, soy súper fan de él desde sus inicios, desde que sacó sus primeras canciones y me di cuenta del talento que tenía él. Creo que es una gran persona y un ejemplo a seguir; me gustaría algún día hacer una canción con él, es uno de mis grandes sueños”, expresó Cristian.

En procura de que esto se pueda cumplir, Luly realizó una petición a sus fans que se está volviendo viral y en la que dijo: “Este niño sufre de distrofia muscular de Duchen, no está tan bien y su sueño es conocer a Feid. Si me pueden ayudar a etiquetarlo o si alguien lo conoce y le pueden hacer saber, se los agradezco mucho. (...) En esta enfermedad el pronóstico de vida no es tan largo, por favor me dan una mano”.