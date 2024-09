“No me da la vida”: La razón por la que Carmen Villalobos se aleja a veces de sus redes

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más reconocidas en el ámbito internacional, gracias a su talento, carisma y versatilidad. Su carrera despegó en 2008 con su papel en la telenovela Sin senos no hay paraíso, donde interpretó a Catalina Santana, un personaje que le dio fama no solo en Colombia, sino también en toda América Latina y Estados Unidos. Desde entonces, su presencia en producciones televisivas ha sido constante, consolidándose como una de las favoritas del público.

A lo largo de su carrera, Villalobos ha trabajado en diversos géneros, desde el drama hasta la comedia, participando en producciones como ‘El señor de los cielos’ y ‘Café con aroma de mujer’. Además de su capacidad para interpretar personajes profundos y complejos, también ha incursionado como presentadora de televisión en el programa Top Chef VIP, de Telemundo.

Villalobos no solo ha brillado en la pantalla chica, sino también en el mundo digital. A través de plataformas como Instagram, Carmen ha compartido su vida detrás de cámaras, mostrando su cercanía con sus fans y su estilo de vida.

Sin embargo, en las últimas semanas, la actriz adoptó una postura más reservada en cuanto a su vida personal. Explicó que ya no se afana en compartir todo lo que le sucede a través de sus cuentas personales, ya que ha aprendido a valorar más su privacidad. La actriz comentó que, aunque sigue conectada con sus seguidores, optó por enfocarse más en disfrutar de los momentos importantes en su vida personal sin sentir la presión de documentarlos constantemente.

“Me he vuelto como más bien desprendida como que ya no me afana el hecho de estar mostrando como una bitácora de mi vida, ¿sabes? Como me levanté, ahora voy para el baño, ahora voy al gimnasio, ahora estoy bajando las escaleras, ahora me voy a tomar esta proteína y ahora me regreso a la casa y ahora como que, esa vaina de estar compartiendo ese minuto a minuto, porque una cosa es compartir cosas de tu día, de tu día a día, pero ese minuto a minuto (...) no, de verdad, no me da la vida, no me da”, expresó Carmen.