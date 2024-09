A pocas horas del fallecimiento de Rodolfo Hernández, su familia despide con dolor a fiel compañero del ingeniero

Rodolfo Hernández fue un reconocido político e ingeniero colombiano, quien contó con una amplia experiencia en diversos campos que precisamente lo llevaron a tener algunos negocios y posteriormente llegar a convertirse en el alcalde de Bucaramanga, para tiempos más tarde oficializar su carrera a la presidencia de Colombia, sin embargo, ante sus aspiraciones personales y profesionales, Hernández confirmó que padecía cáncer de colón y luego de dos meses en UCI falleció este 2 de septiembre, sin embargo, recientemente su familia confirmó que despide con dolor a fiel compañero del ingeniero.

Además de haber conformado una familia junto a Socorro Oliveros junto a sus dos hijos adoptivos y sus dos hijos biológicos como lo son Juliana, Rodolfo, Luis Carlos y Mauricio, quienes ya están en su mayoría sobre los 40 años de edad, pero sin duda, la fiel compañía del ingeniero como lo evidenció por medio de sus redes sociales era precisamente su canino, Narco, quien lo acompañó durante varios años en diferentes obligaciones con las que contaba el bumangués.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Rodolfo Hernández bajo el mensaje: “Y te fuiste, así, en silencio, siguiendo la sombra de quien fue tu mundo. Ya no había más caminos que recorrer, ni reuniones que compartir. Ahora, donde sea que estén, te has reunido con el Inge, como siempre fue y siempre será. Fuiste su amigo más leal, y en tu partida nos dejas el recuerdo de una amistad que desafió incluso al tiempo. Descansa Narquito, donde el viento no se cansa y el amor no tiene fin”, se lee en el post compartido con la constructora de propiedad de la familia del ingeniero.

Además de las mencionadas declaraciones el post estuvo acompañado de una serie de imágenes de Rodolfo junto a su mascota, dejando ver el amor y cariño que se guardaron durante el tiempo compartido y también la sorpresa que trajo consigo el hecho de que partieran del mundo terrenal con un día de diferencia, pues en varias ocasiones, Rodolfo se dejó ver junto a él por medio de sus redes sociales.