Marta Sánchez rompió el silencio sobre la versión de ‘Vivo Por Ella’ de Karol G y Andrea Bocelli

Hace pocas horas la cantante Karol G y Andrea Bocelli liberaron, luego de mucha expectativa, lo que es la nueva versión de la canción ‘Vivo Por Ella’, la cual se desprende del álbum ‘Romanza’ del italiano.

La canción se convirtió en uno de los más grandes éxitos del tenor desde 1996 cuando la magnifica voz de la española Marta Sánchez le acompañó con el tema y desde ese entonces es uno de los temas más sublimes de la música.

El lanzamiento de la versión con Karol G llena de modernidad ha desatado todo tipo de críticas, pues la comparación de la paisa con la voz de la española era más que inevitable, por lo que las redes sociales se han llenado de diversas reacciones.

Marta Sánchez reacciona a ‘Vivo Por Ella’ en voz de Karol G

Sin embargo, una de las más esperadas era la de la española quien publicó un extracto del video con el que ha desplegado unas palabras a la colombiana felicitándola por la colaboración y más por lo que Karol G indicó, y no es más que su madre lloró al escuchar el tema.

“Felicidades @karolg por esta fantástica colaboración con mi querido @andreabocelliofficial. Espero que te traiga tantas alegrías como me trajo a mí en mi carrera y en mi vida. Saber que tu madre se ha emocionado es tan bella noticia…. Sé lo que se siente cuando llenamos de orgullo a nuestros padres…. No cabe duda que debe estar muy orgullosa de una mujer como tú. Te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo de un momento tan especial en tu vida. Eres una guía para muchos y tu esencia una inspiración. 🦋”, escribió Marta Sánchez.

‘Vivo Por Ella’ de Karol G y Andrea Bocelli

En los comentarios del post de Marta Sánchez algunos usuarios agradecieron las palabras hacia Karol G, pero también quienes aseguraron que esa canción es solo de ella y que no será superada.

A pocas horas de su estreno el video ya supera los 3 millones de visualizaciones en el canal de la plataforma YouTube del italiano. La canción forma parte del próximo álbum de Bocelli que llevará por nombre ‘Duets’, y que se lanzará el 25 de octubre. El disco incluirá también el dueto de Andrea Bocelli y Shania Twain en el tema ‘Da Stanotte in Poi’ (From This Moment On)’.