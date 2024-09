Brayan de ‘Los Escachaitos’ le cerró la boca a más de uno luego de hablar en inglés

‘Los Escachaitos’ han sido la familia campesina que se ha ganado el corazón de los colombianos en edes sociales, ya que por su manera de crear los videos y educar a las personas sobre temas relacionados con el campo, pero en sus más recientes pulicaciones sorprendió dominando un segundo idioma.

PUBLICIDAD

Brayan de ‘Los Escachaitos’ soprendió hablando en inglés

Brayan, sorprendió a sus seguidores y a más de un crítico luego de demostrar su habilidad para hablar inglés en un reciente video. Conocido por su humor desenfadado y su personaje de apariencia sencilla, Brayan no solo hizo reír, sino que también dejó a muchos boquiabiertos al mostrar una faceta que pocos conocían.

En el video, que rápidamente se volvió viral, Brayan se dirige a la cámara con total confianza y empieza a hablar en inglés fluido y explicar los temas habituales que tratan en sus videos, algo que sorprendió a quienes lo habían subestimado, ya que hace unos meses decidió migrar hacia los Estados Unidos con la intención de aprender un segundo idioma y mirar nuevas oportunidades para su futturo.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de admiración y apoyo, destacando cómo Brayan domina el inglés. Su inesperada demostración de bilingüismo no solo reafirma su talento, sino que también envía un mensaje claro: nunca se debe juzgar a un libro por su portada.

Comentarios como “Nos dejó a todos con la boca abierta,FELICITACIONES cuando uno quiere PUEDE”, “Excelente lección para los que piensan que las personas de campo no pueden tener una buena educación académica,te felicito”, “Tiene mejor fluido en inglés que en español me le quito el sombrero nunca he podido aprender inglés”. Dicho video definitivamente fue una inspiración para las personas que siguen a la familia, ya que es un claro ejemplo de superación y cumplimiento de metas en la vida.