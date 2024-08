“No sobrevivió”: Mabel Cartagena sufrió una pérdida durante un incendio

Mabel Cartagena les informó a sus seguidores que sufrió una pérdida significativa para ella durante un incendio presentado en el club al cual ella y su familia están asociados. Además, aprovechó a destacar que tuvo mala suerte, ya que afortunadamente algunas personas no sufrieron ningún tipo de pérdida significativa como ella.

La presentadora suele mantenerse muy activa a través de sus redes sociales, compartiendo todo tipo de detalles relacionados con su día a día, pasando tiempo de calidad con sus hijos y su esposo, además de dedicarle bastante tiempo a una de sus aficiones: limpiar y organizar su casa.

Sin embargo, también muestra algunas de sus aventuras en diferentes lugares de Colombia y en otros países, poniéndole un toque de humor a las situaciones engorrosas por las que atraviesa, llamándolas “Mabeladas”.

Pero en esta oportunidad, Mabel Cartagena decidió ahondar en un asunto un poco menos cómico, ya que le contó a sus seguidores a través de unas historias en Instagram que una zona del club donde suele ir con su familia terminó incendiada.

“Se presentó un incendio en el club y afortunadamente no hubo ningún herido, pero sí se consumió todo el parqueadero donde están los carros de golf, y bueno, ahí está el nuestro (…) Vamos a ver si fue uno de los que logró sobrevivir, porque lograron rescatar algunos carritos”, dijo la modelo con esperanza.

Seguidamente compartió un clip que le enviaron en donde se puede ver que en efecto gran parte del estacionamiento del club estaba en llamas, justo donde guardan los carros de golf.

Mabel Cartagena no tuvo suerte

En la misma serie de clips, la presentadora se dirigió al lugar de los hechos para verificar el estado del carro de golf que usa su familia. Pero lamentablemente las cosas no salieron tan bien ya que confesó que terminó muy afectado.

“La mala noticia es que el ‘gordicarrito’ no sobrevivió, pailas. Todos estos se salvaron, estos fueron los rescatados que eran los que estaban ahí en la puertica. Pero el gordicarrito no lo logró, no se salvó”, dijo con tristeza Mabel Cartagena.

Para finalizar, la colombiana resaltó la gran labor del cuerpo de bomberos y del personal del club para controlar el incendio y evitar que los daños fueran mayores.