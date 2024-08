“Que falta de respeto”: televidentes de ‘MasterChef Colombia’ se descargaron contra RCN

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 63, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el décimo ciclo frente a las cocinas.

PUBLICIDAD

Los famosos llegaron para preparar lo que sería un menú al aire, pues para ello estuvo de invitado un chef de una reconocida aerolínea que presentó los platos que ofrecen a los pasajeros y que los participantes debían crear.

La portadora del pin de inmunidad Nina Caicedo fue la encargada de asignar las recetas a sus compañeros para un reto en el que tuvieron solo tres minutos en la despensa y 60 minutos para la preparación que buscaría un delantal negro.

La tensión se apoderó de cada una de las estaciones, y con ello el paso de las preparaciones por esquivar el temido delantal. Al finalizar el tiempo cada uno de los participantes fue pasando al atril para ser evaluados por el chef invitado, así como Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

‘MasterChef Colombia’ cortó el capítulo 63 y dejó esperando a los televidentes

Pero tras pasar el último concursante ‘MasterChef Colombia’ decidió cortar el capítulo y dejar en ascuas a los televidentes, por lo que la decisión derivó en una ola de reacciones con reclamos a RCN en las redes sociales, ya que acostumbran a finalizar con el veredicto.

“De verdad RCN haciendo todo mal, pero hoy cortar ese capítulo así a la maldita sea... Se pasaron”, “Qué falta de respeto de parte de RCN cortar el capítulo de MasterChef sin mostrar el final”, “Como que en el próximo capítulo”, “Noooooooo pero por qué no terminen el capítulo“, “RCN tras que no tienen un buen rating ahora quitan #Masterchefcelebrity los FDS y los capítulos entre semana los cortan. Así no van a mejorar es, pero nada. Ni rabia dan🤦”, “Como así que en el próximo capítulo se enloquecieron”, “Y ese fin de capitulo que??” y “Ajá @CanalRCN , nos quedamos esperando los resultados de #MasterChefCelebrityColombia #MasterChefCelebrity Nos mocharon el capítulo. 🤔 🤔 🤔”, son solo algunas de las reacciones que destacan.