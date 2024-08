¿Ya terminaron? Alejandro Estrada declaró si sigue siendo pareja de Dominica tras su eliminación de ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los reality shows más vistos en Colombia, en el que celebridades compiten en desafíos culinarios que ponen a prueba no solo su habilidad en la cocina, sino también su capacidad para aprender nuevas recetas y técnicas gastronómicas. Aunque los participantes tienen éxito en otros ámbitos, deben enfrentar pruebas que evalúan su destreza culinaria, intentando evitar la eliminación y continuar en la competencia.

PUBLICIDAD

Uno de los concursantes que más llamó la atención en esta temporada fue el actor Alejandro Estrada, reconocido por su papel en ‘Tu Voz Estéreo’ y su reciente divorcio, que se hizo público en televisión nacional. Sin embargo, en ‘MasterChef Celebrity’, Estrada generó controversia y recibió críticas en redes sociales debido a sus comportamientos polémicos dentro de la cocina.

Dentro del reality, Alejandro también decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras la infidelidad de Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’ y ahora Alejandro, ha demostrado que tiene una relación con Dominica Duque, una reconocida actriz que ganó fama en la novela ‘enfermeras’; ambos dejaron ver sus acercamientos durante el reality, pero tras la eliminación de Alejandro luego de tomar parte de los brownies de Dominica y presentarlos en su plato, los seguidores de la pareja pusieron en duda si seguían como pareja.

En sus redes sociales, Alejandro hizo un live aclarando la situación que lo llevó a la eliminación y dijo: “Cuando terminé el plato, aunque conté con la colaboración de Dominica, pensé que podía tomar una pizca de su brownie para incluirla en mi preparación, pero fue un error. Esto va en contra de las reglas, y aunque no estaba familiarizado con los formatos anteriores, acepto mi salida con la cabeza en alto. La ansiedad puede ser difícil de manejar, pero lo más importante es que sepan que siempre he sido genuino. Me equivoqué y sigo pidiendo disculpas”. Además, Alejandro pidió que sigan conectados con el reality, ya que su relación con Dominica sigue intacta, y expresó su total apoyo para que ella sea quien gane el premio esta temporada.