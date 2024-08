Criticas contra a Andrés Carne de Res por fallas en protocolo de seguridad en caso de bailarina quemada

El trágico accidente ocurrido el pasado 17 de agosto en el restaurante Andrés Carne de Res ha dejado en evidencia graves deficiencias en los protocolos de seguridad durante los espectáculos que allí se realizan. Laura Daniela Villamil, una joven bailarina, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo mientras participaba en un show de fuego en la sede de Chía, un hecho que ha generado una gran preocupación en la comunidad artística y entre el público en general.

PUBLICIDAD

La familia de Laura Daniela ha sido enfática en exigir respuestas claras sobre lo sucedido. Su hermano, Santiago Villamil, desmintió las afirmaciones que indicaban que la bailarina estaba fuera de peligro, asegurando que su estado es crítico y que los daños sufridos son severos. “Queremos saber qué pasó, no sabemos qué sucedió. La única versión que tenemos es de un jefe de ella, que una chispa alcanzó el traje y se incendió, pero necesitamos saber la verdad”, expresó Santiago en una entrevista con Noticias Caracol. Estas palabras reflejan la angustia y la incertidumbre que embarga a la familia, quienes claman por justicia y por la implementación de medidas que eviten que algo similar vuelva a ocurrir.

El accidente de Laura Daniela ha puesto de relieve la aparente falta de protocolos de seguridad adecuados en el restaurante, un aspecto que ha sido duramente criticado tanto por la familia de la víctima como por usuarios en redes sociales. Según el video que se difundió del incidente, muchos se preguntan por qué no se contaba con un plan de emergencia efectivo, como la presencia de extinguidores o un protocolo claro para manejar incendios durante los shows. En el video se ve cómo la bailarina queda envuelta en fuego y la atención para extinguirlo no es inmediata. Al parecer, no había nadie garantizando la seguridad del espectáculo. En un lugar donde se realizan este tipo shows, se evidenció la ausencia de medidas de seguridad mínimas que no solo ponen en riesgo a los empleados, sino también a los clientes que asisten al establecimiento.

Criticas contra a Andrés Carne de Res por fallas en protocolo de seguridad en caso de bailarina quemada

Ante la creciente presión social, Andrés Carne de Res emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el incidente y aseguró que la seguridad y el bienestar de sus empleados y visitantes son su prioridad. Sin embargo, estas declaraciones no han sido suficientes para calmar las críticas. El restaurante también informó que está llevando a cabo una revisión exhaustiva de sus procedimientos de seguridad y que colabora con las autoridades y los servicios médicos para brindar toda la asistencia posible a la bailarina afectada. A pesar de ello, el público sigue exigiendo acciones concretas y transparentes que garanticen la seguridad de todos los involucrados.

La respuesta de la comunidad artística no se ha hecho esperar. El próximo 23 de agosto, varios artistas se reunirán frente al restaurante Andrés Express en el centro de Bogotá para protestar contra las condiciones laborales en Andrés Carne de Res, calificadas como “precarias e inseguras”. Esta manifestación es un reflejo del descontento generalizado y busca llamar la atención sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en el sector, especialmente en un lugar tan emblemático como Andrés Carne de Res.

Las denuncias en redes sociales y medios de comunicación han sido numerosas. Varios artistas han relatado experiencias personales que evidencian las difíciles condiciones a las que se ven sometidos los trabajadores del restaurante. Gineth Rozo Contreras, representante de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital, y Santiago Villamil, hermano de Laura, han liderado estas denuncias, señalando que no es la primera vez que el restaurante incumple con los derechos laborales y de seguridad de sus empleados. Rozo ha destacado la falta de medidas de seguridad en el trabajo, las violencias basadas en género y la invasión del espacio público como problemas recurrentes en el establecimiento.

Otros testimonios de exempleados han revelado situaciones de explotación laboral y condiciones inadecuadas en los camerinos. Un ex trabajador denunció que fue obligado a bailar salsa mientras sufría de peritonitis aguda, lo que pone en evidencia la falta de consideración por el bienestar de los artistas.

PUBLICIDAD

También puede leer: “No exploten más a los artistas”: graves denuncias contra Andrés Carne de Res tras accidente de bailarina en show de fuego

Ante este panorama, la comunidad artística y los trabajadores del sector exigen a las alcaldías de Chía y Bogotá que intervengan para garantizar condiciones laborales dignas y seguras en los establecimientos de Andrés Carne de Res. La tragedia de Laura Daniela Villamil ha sido un doloroso recordatorio de la importancia de contar con protocolos de seguridad rigurosos, y de la responsabilidad que tienen los empleadores en proteger la vida y el bienestar de sus trabajadores.

Acá se puede ver el video de lo ocurrido: