Esta es la famosa telenovela de Caracol Televisión que llega a su fin a tan solo semanas de su estreno, ¿qué pasó?

Caracol Televisión es un canal nacional que lleva más de dos décadas siendo parte de las pantallas colombianas, buscando darles a sus televidentes contenidos que logren entretenerlos de principio a fin y por ende, dandole paso a una nueva temporada a aquellos que han logrado ser todo un éxito a nivel de rating y con el cariño de la audiencia.

Una de las últimas producciones que estrenó el canal tuvo que ver precisamente con ‘Pedro el Escamoso’, que regresó luego de 20 años a Caracol Televisión para darle vida a una nueva historia con la vida de Pedro Coral. El anuncio oficial se dio hace varios meses, donde la emoción para quienes no se perdieron ni un solo capítulo de esta telenovela fue más que evidente por su regreso, el cual se dio el pasado 16 de julio después del ‘Desafío XX’, obteniendo desde un primer momento buenos niveles de audiencia ubicándose en el segundo lugar a diario.

Sin embargo, la triste noticia está para los fieles fanáticos de esta producción, pues luego de más de un mes, ‘Pedro el Escamoso 2′ se despide de las pantallas de Caracol Televisión, ya que el mismo canal anunció que este llega a su fin: “Esta historia merece una despedida como dios manda”, se lee en el respectivo post, donde además se da a conocer que este gran final se dará la próxima semana, es decir, la segunda semana de agosto.

Hasta el momento se desconoce cual será la nueva producción que reemplazará a ‘Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca’, pues a lo largo del tiempo que estuvo al aire se ubicó a las 09:30 pm. Cabe resaltar que otra de las telenovelas dispuestas para su estreno es ‘Klass 95′, una telenovela inspirada en los años 90′s donde se refleja el poder de la belleza.

¿Por qué Alina Lozano no hizo parte de ‘Pedro el Escamoso 2′?

Alina Lozano hizo parte en el año 2001 de ‘Pedro el Escamoso’ bajo su personaje de Nidia, sin embargo, para sorpresa de muchos en esta segunda versión no estuvo presente, pues según declaraciones expuestas por medio de sus redes sociales, la actriz no logró llegar a un acuerdo económicos con las directivas de esta producción, motivo por el cual su aparición no se dio: “Me sentí contenta con mi decisión”.