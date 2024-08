Jhonny Rivera contó la razón por la que se ha vuelto inseguro en las redes

El cantante Jhonny Rivera, conocido por su cercanía con sus seguidores en redes sociales, ha sorprendido a su audiencia al revelar que últimamente se siente inseguro al momento de compartir contenido debido a las diversas reacciones que este genera. Rivera, quien ha cultivado una gran base de seguidores gracias a su música y su carisma, confesó en un video publicado en sus historias de Instagram que ha tenido que repensar su enfoque en las plataformas digitales.

“Mira que a mí me pasa una vaina, me he vuelto más inseguro con las redes. Yo antes era más relajado, subía lo que se me daba la gana, pero uno sube cualquier cosa, ridículo, que aquí, que allá, el ataque va, el ataque viene. Entonces, ya subir cualquier pendejada ya uno lo piensa”, expresó Rivera.

Durante la charla, el intérprete de ‘El intenso’ compartió una reciente conversación con su colega y amigo, el cantante Pipe Bueno. En esta conversación, Rivera le agradeció a la pareja de Luisa Fernanda W por un consejo y le instó a no prestar tanta atención a los comentarios negativos en redes sociales.

“En estos días hablaba con Pipe Bueno de eso y me decía: ‘Parce, usted le pone cuidado a la gente, a los comentarios, parce, ¿cómo se le ocurre? Nadie saldría adelante’”.

Rivera también mencionó que Pipe puso el caso del cantante Luis Alfonso, quien ha enfrentado duras críticas por su estilo musical y su preferencia por hacer covers, pero que a pesar de ello ha logrado destacarse en la industria. “Luis Alfonso le han dado duro porque él hace covers y mírelo donde va, número uno en la música”, recordó Rivera el comentario de Pipe.

El cantante concluyó que esta situación le ha afectado mentalmente, llevándolo a ser más cauteloso con lo que comparte en redes sociales. Además, reveló que ha hablado muy poco sobre su próximo lanzamiento musical para evitar recibir críticas anticipadas.