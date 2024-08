¿Se molestó? La respuesta de Luisa Fernanda W a una actriz que compró su mismo vestido

Luisa Fernanda W, con más de 19 millones de seguidores en Instagram, sigue consolidándose como una de las influencers más populares y respetadas de Colombia. Su contenido, centrado en consejos de belleza y moda, la ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan las últimas tendencias y recomendaciones en estos temas.

A pesar de estar indispuesta tras una reciente extracción de cordales, la pareja de Pipe Bueno no ha dejado de interactuar con sus seguidores y compartir contenido de interés. En su última publicación, Luisa Fernanda mostró su dedicación y profesionalismo al prepararse para acompañar a su pareja a un show, mencionando que aún se encontraba un poco inflamada debido a la intervención quirúrgica.

En una galería de fotos publicada recientemente, la influencer sorprendió a sus seguidores al lucir un traje blanco escotado que destacaba su cintura. “Hace mucho no usaba vestidos tan sexys, pero siento que este tiene una magia no debería de dejarlos de usar, feliz jueves”, escribió en el pie de foto de la publicación. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, llenando los comentarios de elogios y muestras de cariño.

Entre los comentarios destacados se encuentra el de Ornella Sierra, quien le dijo que se veía “hermosa”. Otra reacción que llamó la atención fue el de la actriz Daniela Tapia, quien reveló haber comprado el mismo vestido. “¿Adivina qué? Me compré ese vestido😂!!! ❤️❤️❤️❤️❤️”, escribió Tapia, a lo que Luisa Fernanda respondió con entusiasmo: “Amiga me encanta y te vas a ver hermosa como siempre”.

Luisa Fernanda W continúa demostrando que, incluso en momentos de incomodidad, su pasión por la moda y su compromiso con sus seguidores no disminuyen. Su capacidad para mantenerse activa y relevante en las redes sociales, a pesar de las circunstancias, es un testimonio de su dedicación y amor por lo que hace.