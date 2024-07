“Le puse actitud”: Luisa Fernanda W reveló la molestia que tuvo durante el Colombiamoda

La influencer Luisa Fernanda W tuvo una destacada participación en Colombiamoda 2024, el evento más importante de la industria de la moda en el país, sorprendiendo a todos con su pasarela vistiendo para la marca Blesshs.

La creadora de contenido aprovechó esta magnífica oportunidad para exponer lo más vanguardista de la moda, junto con otras prestigiosas marcas y modelos que se dieron cita en esta feria en Medellín. El evento contó con más de 70,000 asistentes y más de 12,000 compradores de más de 40 países.

Sin embargo, no todo fue positivo para la pareja de Pipe Bueno, ya que después del prestigioso evento, confesó a sus miles de seguidores la molestia que experimentó durante su asistencia.

“Algo que nadie notó, porque apenas se los voy a contar, es que hace unos días me lastimé feísimo con el cepillo de dientes la encía. Entonces, se me inflamó la encía en la parte de atrás porque fue donde me aporreé”, contó Luisa Fernanda en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Señaló que quiso grabar más contenido para publicarlo en sus cuentas personales, pero lamentablemente el malestar que sentía no la dejó incluso no podía abrir bien su boca.

“Dios mío, tuve dolor, me dolía la cara, estaba inflamada, todavía estoy un poquito inflamada (...) y me la pasé así toda Colombiamoda (...) Yo quería grabarles más, aunque me faltó subirles un poquito de contenido, foticos y eso, pero quería grabarles mucho más. El dolor que tenía con ese aporrión de encía no fue normal, tuve un día en que no pude abrir la boca. Me pareció súper fuerte”, mencionó la influencer.

A pesar del dolor y la incomodidad, Luisa Fernanda demostró su profesionalismo y dedicación al evento, asegurando que se tomó unas pastillas y ha ido recuperándose del dolor. “Toda Colombiamoda me la pasé así y no se notó, obviamente, porque le puse actitud a todo, pero juepucha, qué vaina”, agregó.