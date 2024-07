⁠Diana Ángel de ‘La Casa de los Famosos’ alarmó a sus seguidores por su salud; tuvo que ser internada en urgencias

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX es uno de los programas recientes que más ha dado conversación en las últimas semanas por las dinámicas que se han dado en los participantes, desde peleas y discusiones hasta relaciones amorosas; una de las participantes del concurso que enamoró con su carisma y gran simpatía fue Diana Ángel, que creó un vínculo muy especial con los integrantes del ‘Team Papilla’.

Luego de su participación en el reality, Diana comparte en sus redes sociales parte de sus compromisos profesionales y algunos de sus momentos con sus compañeros del reality. Diana fue una de las asistentes al viaje a Panamá de todos los que se consideraron ‘Team Papilla’ durante la emisión del programa, pero debido a compromisos laborales tuvo que volver a Colombia pronto, luego de estar unos días fuera de las redes sociales mostró que había sido internada en urgencias de Bogotá.

Aunque Diana preocupó bastante a sus seguidores, pero la actriz brindó algunas explicaciones de la razón por la que está enferma y dijo: “La semana pasada canté en el medio del frío. Al calentar la garganta y exponerme al frío me desencadenó una afección respiratoria que fue empeorando con el aire acondicionado de un viaje que hice”.

Aunque en la clínica trataron la infección respiratoria de forma efectiva, Diana sigue un poco afectada, pero sus seguidores han demostrado su preocupación y apoyo, dándole algunos regalos y tiernos mensajes por medio de sus redes sociales.

Diana Ángel respondió al comentario racista hacia Karen Sevillano

Nanis Ocha en un comentario mal intencionado, se refirió a la influencer caleña como “negra hijue..”; este comentario quedó grabado y aunque algunos de los otros presentes pedían a Nanis guardar silencio, rápidamente se viralizó en redes sociales y esto le ha costado grandes críticas a Nanis Ochoa.

Aunque Karen no se ha referido al comentario, su novio Neider sí salió a declarar su molestia por estos señalamientos racistas en la publicación hecha en sus redes sociales, muchos amigos cercanos a Karen salieron a defenderla, pero, uno de los más destacados fue el de Diana Ángel, que condenó las palabras de Nanis y además, expresó todo su cariño por Karen Sevillano.

Diana afirmó por medio de sus redes sociales: “Esta es la decencia, la caballerosidad, la educación, la gente de bien, los empáticos, los buenos, la gente que se supone deben seguir y hacer su ejemplo, esos son. Esos mismos son. Por esto y por mucho más de lo que no vieron en el 24/7 es que me alegra y me honra mucho ser del equipo que elegí y el que me eligió. Karen Sevillano, te amo Negra divina de mi alma”.