“Cambie hábitos”: Aída Victoria Merlano animó a las “acomplejadas” a mejorar su apariencia

Después de su polémica ruptura con el streamer Westcol, la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano ha dedicado su tiempo a ofrecer lecciones de amor propio a todas las mujeres. Esta vez, la creadora de contenido se dirigió especialmente a aquellas que se sienten acomplejadas con su apariencia.

A través de sus redes sociales, la hija de la excongresista Aída Merlano habló sobre su cuerpo y aseguró que no ha recurrido a intervenciones quirúrgicas para mejorar su aspecto. “Yo he estado rellenita y nunca me he hecho lipo, ni marcación. Yo era patiseca y saqué pierna en el gimnasio”, recordó la influencer en un mosaico de fotos en el que apareció vestida con ropa interior negra, mostrando sus glúteos y piernas.

En las imágenes se pudo observar el cambio significativo en su silueta, con unas piernas más torneadas y un abdomen más tonificado. Aída Victoria aprovechó la oportunidad para alentar a sus seguidoras a ser disciplinadas y a adoptar hábitos saludables para ver cambios favorables en su físico.

“Si yo, con lo floja que era, pude, usted también. Así que cambie hábitos a partir de mañana para que vea en el espejo el resultado de su disciplina”, dijo Aída Victoria a aquellas seguidoras que le comentan que se sienten acomplejadas.

El mensaje de la influencer resonó en muchas mujeres que enfrentan inseguridades sobre su apariencia física. Aída Victoria, conocida por su franqueza y autenticidad, utilizó su plataforma para enviar un mensaje positivo y de empoderamiento, animando a sus seguidoras a amarse y aceptarse tal como son, mientras trabajan para alcanzar sus metas personales.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar. Muchas mujeres agradecieron las palabras de Aída Victoria y compartieron sus propias historias de lucha y superación. “Gracias por tus palabras, Aída. Eres una inspiración para muchas de nosotras”, comentó una seguidora. Otra escribió: “Tus consejos siempre llegan en el momento justo. Gracias por motivarnos a ser mejores cada día”.