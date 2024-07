“El dinero te enloquece”: Maluma recibe críticas por este “retoque” en su boca

Maluma volvió a generar controversia en las redes sociales después de publicara una serie de imágenes en donde dejaría en evidencia que se hizo un pequeño “retoque” en su boca, algo que a muchos usuarios de Instagram criticaron duramente, aprovechando la sección de comentarios para dejarle todo tipo de mensajes negativos al respecto.

El artista se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida, posicionando muchos de los temas de su más reciente álbum entre los primeros lugares de las carteleras musicales más prestigiosas, al igual que sus sencillos y sus colaboraciones con otros cantantes. Y por supuesto, aprovechando su nueva faceta como papá.

Y por supuesto, el joven ha aprovechado este momento de su vida para celebrar por todo lo alto con sus familiares, amigos y algunos socios de negocios, dejando ver parte de esto en una serie de fotos en un carrusel en Instagram.

La publicación deja ver varias imágenes que muestran al joven rodeado de diferentes personas, entre ellos su pareja, Susana, y su hija, París, en un pequeña reunión en Italia, disfrutando de la buena compañía y algunas bebidas alegres.

Pero en el carrusel, Maluma también incluyó una imagen en donde muestra que está mordiendo una cruz de colgaba de su cuello, la cual estaba llena de diferentes piedras preciosas. Pero no solo eso queda a la vista, sino que también se aprecia el retoque que se hizo en su boca, específicamente en sus dientes.

Y es que en la imagen se puede ver que en la fila superior de su dentadura tiene dos piezas metalizadas con dos gemas moradas incrustadas, las cuales hacen juego con algunas de las piedras preciosas del crucifijo.

Maluma recibió críticas por esta polémica decisión en sus dientes

Si bien muchos usuarios de Instagram se enfocaron en el resto de las imágenes de su carrusel y le dedicaron tiernos mensajes en el proceso, otros internautas no dejaron pasar el detalle en sus dientes y empezaron a comentar que no le quedaba del todo bien y que sus decisiones financieras estaban saliéndose de control.

“Ridículo de los dientes, con razón dicen que el dinero te enloquece”, “Lo de los dientes 👎”, " Ahora ya hasta algo se puso en los dientes, no me queda nada de humildad! El Maluma de antes se llenó de egocentrismo” y “Cuando se tiene demasiada plata no saben qué hacer con ella, y el mejor ejemplo son sus dientes” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Maluma.