Luly Bossa le cantó la tabla a los que la critican por cómo vive el duelo por la muerte de su hijo

A través de sus redes sociales, la actriz Luly Bossa decidió hacer un video para hablarle a quienes la critican por la forma como está viviendo el duelo por la muerte de su hijo Ángelo Bossa, que sucedió el pasado 9 de marzo , luego de una enfermedad respiratoria que se le complicó. “Mi Ángelo se me fue”, así fue el anuncio de la actriz a través de sus cuentas oficiales. Ahora, luego de un poco más de tres meses, la actriz decidió hablarle directamente a quienes la critican por la forma como ha decidido vivir su duelo.

En el video que publicó inició diciendo que quería hablar sobre el duelo, porque considera que es diferente para cada persona, porque cada quien es un universo distinto y aunque le han dicho que no tiene por qué darle explicaciones a nadie, ella prefirió hacerlo.

“El duelo es mío, el hijo es mío”: Luly Bossa

“La gente no puede entender que uno piense distinto. (le hacen comentarios) ‘¿Por qué estás vestida de colores si se acaba de morir tu hijo?, ¿Por qué te ríes? yo estaría destrozada porque mi hijo se murió'. No, no, no, el duelo es mío, el duelo es mío, el hijo es mío. Y otra que dicen: ‘Por qué no dejas a tu hijo en paz, por qué sigues publicando cosas de él’. Yo entiendo, las personas piensan distinto y me parece que lo más loable es respetar lo que el otro siete”, dijo la actriz durante la primera parte del video.

Luego dijo que a su hijo le encantaban los colores y le hubiese encantando tener la casa llena de globos todo el año, pero que no era funcional por todos los aparatos que habían.

“Otros: ‘¿Por qué sigues hablando de tu hijo?’ Es mi hijo, carne de mi carne y sangre de mi sangre. He estado callada mucho tiempo porque soy muy respetuosa de lo que la gente dice y el 99% de la gente me ha estado apoyando y con eso soy superagradecida y respetuosa”, agregó.

Finalmente la actriz dijo: “les agradezco que me tengan paciencia y después les estaré contando lo que estoy haciendo estos días (...) Recuerden, el duelo es mío, el hijo es mío, gracias”.