‘La Segura’ reaccionó a la infidelidad de Westcol y le hizo advertencia a Ignacio Baladán

‘La Segura’ no tardó en reaccionar ante el reciente escándalo de infidelidad que involucra a Westcol y Aida Victoria Merlano. A través de un video compartido en sus redes sociales, Natalia Segura, nombre real de la popular creadora de contenido, hizo una advertencia directa a su prometido Ignacio Baladán.

En el video, la reconocida influencer expresó claramente su postura sobre la infidelidad, asegurando que ella actuaría de la misma manera si llegara a descubrir que Baladán le fuera infiel con otra mujer. “Yo si te digo de una vez que yo haría lo mismo, yo hago lo mismo, tenélo claro de una vez”, enfatizó de manera contundente.

La situación ha sido un tema constante de conversación entre la pareja, llegando a abrumar a Baladán, quien trató de calmar las aguas mencionando que en algunas relaciones existen “excepciones a las reglas”. Sin embargo, ‘La Segura’ mantuvo su postura firme, mencionando incluso que monetizaría la situación si llegara a enfrentarse a una traición similar.

“Dios mio, yo si monetizo el cacho, ¿oyó?, te lo digo de una vez”, dijo ‘La Segura’, quien luego rompió en risas.

El incidente generó un intenso debate en las redes sociales sobre la fidelidad en las relaciones y dejó claro que personalidades como ‘La Segura’ no dudarían en tomar acciones drásticas si se encontraran en una situación similar.

¿Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano?

El escándalo de infidelidad que sacudió a la pareja de Westcol y Aida Victoria Merlano comenzó cuando Merlano confrontó públicamente a Westcol durante una transmisión en vivo. Los rumores de una posible infidelidad del streamer con otra mujer en una discoteca de Medellín llevaron a un enfrentamiento público, culminando en la decisión de Merlano de poner fin a su relación a pesar del arrepentimiento mostrado por Westcol.

En una publicación en su cuenta personal, el streamer reiteró que sigue enamorado de Aida, pero que lamentablemente “hay situaciones y momentos que suceden”. “Me equivoqué y acepto mi error, lo que no puedo aceptar es que me digan que no te amo”, escribió Luis Villa, conocido como Westcol, en una foto de la barranquillera publicada en sus redes.