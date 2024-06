Esposa de Marcelo Cezán de City Tv, estalló contra fanático religioso que la critico por “desnudo”

Ya son más de 12 años de compromiso matrimonial los que llevan Marcelo Cezán, presentador de ‘Bravissímo’ de City Tv, y la actriz y bailarina Michelle Gutiérrez, mujer que recientemente decidió hacer una dinámica de ‘Preguntas y respuestas’, en las redes sociales, en donde dio respuesta a un fanático religioso que la tildó de ser una mala cristiana, por una escena que realizó en uno de los musicales en el que trabaja, en la que el usuario web aseguró que ella estaba desnuda.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 166.000 seguidores, la también actriz de doblaje, decidió, de manera respetuosa, contestar a quien la criticó por el trabajo actoral en el que ella estaba cubierta por una manta, lo que hacía ilusión de que no llevaba algo puesto por debajo, hecho que desmintió de inmediato dejando de paso un mensaje de conciencia a quienes la siguen y a quienes, al igual que ella y su esposo, profesan el cristianismo.

“Si como cristianos algunos nos quedamos solo en como debería ser políticamente un cristiano. Pero tenemos un corazón con malicia, no somos empáticos, no damos ejemplo en nuestro hablar o actuar, pues de nada sirve que la gente te vea “cristiano perfecto”. Si tú no sabes lo que sientes por dentro y los chichones que tienes por corregir, eso va mucho más allá de un ‘desnudo’ en el trabajo actoral”, expresó la mujer de 35 años.

“No es un desnudo, es una escena del musical, (muy corta, por cierto), donde estoy con un artista 100% profesional. (...) Yo soy actriz, es parte de mi trabajo, si entendiste la historia y fuiste a ver el musical, es raro que me preguntes eso, si te contaron, pues lo entiendo. (...) Dios no mira si estoy en ropa interior en mi trabajo, que además es precisamente interpretar a personajes que no soy yo. (...) Mi relación con él va más allá de lo que se ve, de lo que te crees como cristiana”, añadió.