Así reaccionó Martha Isabel Bolaños al saber que no estaría en la nueva “Yo soy Betty, la fea”

La actriz Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel icónico en ‘Yo soy Betty, la fea’, expresó su sorpresa al enterarse de que no formó parte de la segunda temporada de la exitosa telenovela, que se estrenará el próximo 19 de julio en Amazon Prime Video. Después de su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, Bolaños ha ofrecido varias entrevistas, revelando detalles inéditos de su paso por el programa y compartiendo sus pensamientos sobre el más reciente tráiler de la secuela.

El canal RCN también anunció que pronto retransmitirá la primera versión de ‘Yo soy Betty, la fea’ para alinearse con la “bettymanía” que ha resurgido con la nueva versión, la cual contará con gran parte del elenco original. Sin embargo, la ausencia de Bolaños, quien interpretó a Jenny, ha generado curiosidad y preguntas entre los seguidores del clásico televisivo.

En una conversación en el programa radial El Corrillo de Mao, Martha Isabel explicó que desconocía las razones de su exclusión. “Hace año y medio, cuando arrancó por primera vez, mi manager me dijo: ‘Martica, van a hacer Betty, la fea nuevamente y tu personaje no va’. Le dije ‘listo, okay, no pasa nada’, lo tomé como normal. Después me di cuenta de que iban casi todos, excepto Sofía que era como mi rival y pues Raúl Santa ya había fallecido”, relató la actriz.

Bolaños pensó que la ausencia de estos personajes podría haber restado relevancia a su papel. Sin embargo, no descarta la posibilidad de participar si hubiera una tercera temporada. Además, mencionó que, aunque la llamaron en último momento para esta nueva entrega, no alcanzó a participar debido a la tardanza.

La actriz también reflexionó sobre cómo esta nueva generación recibirá la secuela, destacando los cambios necesarios en la narrativa para adaptarse a los tiempos actuales. “Ya no se pueden hacer cosas como se hacían antes”, ejemplificó, refiriéndose a las escenas donde don Armando gritaba a Betty, subrayando que tales comportamientos ya no son aceptables y atentan contra la integridad de la mujer.