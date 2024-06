“Pagando un karma”: Yina Calderón recordó la infidelidad entre Jessi Uribe y Paola Jara y les dio con todo

Yina Calderón no se guardó nada al pronunciarse sobre la relación entre Paola Jara y Jessi Uribe, aprovechando la oportunidad en una entrevista para indicar no solo que no estaba en desacuerdo con su amorío, sino que también estaban pagando un “karma” debido a un detalle relacionado con su vida profesional.

La DJ suele estar en la mira de muchas personas por generar controversia con sus comentarios, ya que ha demostrado en más de una oportunidad que no se mide a la hora de dar su opinión respecto a diferentes personalidades del mundo del entretenimiento, tanto nacional como internacional.

Y a propósito de su participación en el programa ‘La Kalle’, la influencer aprovechó la oportunidad para comentar qué opinaba respecto a la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara, la cual generó controversia debido a que muchos aseguran que comenzó como una infidelidad.

Al principio, la joven da a entender que no tiene en buena estima a la cantante debido al presunto acto de infidelidad, el cual ella da por hecho que es algo cierto. Incluso se atrevió a asegurar que existen audios comprometedores al respecto.

Seguidamente jugó con la idea de que este acto le estaba pasando factura a la pareja debido a que, según ella, ninguno de los temas de ambos habían vuelto a convertirse en hits, brindando la teoría que desde que empezaron su amorío estaban “pagando un karma”.

“Desde que pasó eso, ¿cuándo le ha vuelto a sonar una canción a Paola Jara y Jessi Uribe? ¿Saben por qué? Porque la justicia divina existe”, dijo Yina Calderón de manera contundente.

Yina Calderón no quiere tener nada que ver con Paola Jara

Durante la misma entrevista, cuando le preguntaron cuál sería su reacción si Paola Jara la invita a tomarse algo con ella, la joven dejó claro que rechazaría la oferta

“No, nené, yo no soy hipócrita para nada, no. Yo no me siento, le digo: ‘no, yo hablé mal de ti, ¿qué me voy a sentar contigo a tomar?’”, contó Yina Calderón.

Además, aclaró que este tipo de comentarios la ha metido en problemas en más de una oportunidad, asegurando que su actitud espontánea es lo que hace que muchas personas no la tengan en buena estima.