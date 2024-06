Esposa de Jota Mario Valencia lo recordó tras cinco años de su muerte

Jota Mario Valencia fue uno de los presentadores más conocidos de la televisión colombiana, ya que por años fue la cara más visible del programa matutino ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN. Lastimosamente, el 6 de junio de 2019 el presentador falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio en Cartagena. Su inesperada muerte causó gran conmosión no solo para su familia, sino para toda la industria audiovisual en el país, llegando a ser despedido por gran parte de las personalidades de la farándula colombiana.

Esposa de Jota Mario Valencia lo recordó con emotivo video

Su familia, por supuesto, fue la más afectada con su partida. El pasado 6 de junio se cumplieron cinco años de su partida terrenal, haciendo que algunos cercanos lo recordaran en redes sociales, pero la persona que más lo recordo fue su esposa Gineth Fuentes con un emotivo video a blanco y negro donde recopiló algunas fotografias juntos y con el mensaje “Confieso que me haces tanta falta, y cómo no… si eras mi todo”.

Y es que hace un tiempo en el podcast Vospodés mencionó “Siempre hablaba de la muerte.Tuvo un coágulo en el cerebro, pero nosotros nos fuimos para Cartagena y tenía como vértigo. Al otro día estuvo bien y al siguiente día yo me desperté y me dicen ‘don Jota está muy malito’... Intenté sentarlo, pero el vértigo era tal que no se sostenía... A mí se me prendió el bombillo y llamé a un amigo de nosotros y me dijo ‘ya mismo, ya te mando una ambulancia’... Todos los médicos estaban en fila para recibirlo, hicieron todo lo que podían hacer, pero el coágulo no era de horas, sino de dos días”, recordando los últimos momentos con vida del comunicador.

Además, en dicho video de homenaje, Gineth recibió bastantes comentarios de apoyo y hasta presentadores como Carlos Calero le dejaron un mensaje recordando a uno de los presentadores más conocidos.