Esta semana la influencer y empresaria Aida Victoria Merlano preocupó a sus fans por una revelación que hizo en sus historias de Instagram. La hija de la exsenadora confesó que por pura causalidad le detectaron un preocupante accidente estético que ocurrió sin que la joven siquiera se diera cuenta de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Primero el contexto. Se me rompió una prótesis”, dijo a sus seguidores buscando no alarmarnos y recalcando que no había sido un accidente, cómo se le rompió este implante mamario sino que se los especialistas que la revisaron se dieron cuenta de lo ocurrido. “Yo fui a revisarme una cosa del útero y de repente por causalidades de la vida me di cuenta que tenía la prótesis rota”.

Aida Victoria Merlano sufrió preocupante accidente estético y cambiará drásticamente parte de su cuerpo

Pese a la alteración que este incidente médico causó en sus fans, Aida Victoria dio a entender que no se trata de nada riesgoso para su salud y que tampoco le causa dolor aun. “Solo hay que cambiar (el implante)” y además reveló que será intervenida a fin de mes para hacer un cambio drástico en esta parte de su cuerpo.

Ahora Aida Victoria Merlano pidió unos implantes grandes y otros pequeños porque todavía no se decide si se opera con unas prótesis que hagan resaltar más sus senos o tenerlo un poco más pequeños lo que cambiará drásticamente su aspecto. En redes sus seguidores le desearon pronta recuperación.

¿Cómo va el caso judicial de Aida Victoria Merlano?

Cabe recordar que Aida Victoria recibió una dura noticia, su condena inicial de 7 años de cárcel se incrementó a 13 años y ocho meses debido a la participación de su hermano menor en la planeación y ejecución de la fuga. A pesar de esto, Aida Victoria permanecerá en libertad mientras se resuelve el recurso presentado. La Corte Suprema será la encargada de determinar si la demanda de casación presentada por la defensa cumple con los requisitos de admisión.

En caso de que la demanda sea admitida, las partes serán convocadas ante la sala para debatir y tomar una decisión. Mientras tanto, Aida Victoria Merlano deberá esperar a que se resuelva su situación legal en este complicado caso.

Por el momento, Aida Victoria seguirá en libertad, a la espera de la resolución del recurso. Aunque el tribunal aumentó su condena y podría enfrentar la cárcel, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra en este asunto.

PUBLICIDAD

¿Qué ha dicho Aida Merlano de su fuga?

Su fuga se dio el pasado 1 de octubre de 2019 de un consultorio odontológico al norte de Bogotá.

La excongresista, prófuga de la justicia y condenada por corrupción electoral por la Corte Suprema de Justicia reconoció varios de los privilegios que tenía como prisionera en la cárcel El Buen Pastor, de la ciudad de Bogotá, a donde señaló que entró celulares, ropa, zapatos y otras pertenencias que son consideradas como lujos al interior de ese centro penitenciario.

También le puede interesar: “No te encontré”: Aida Victoria Merlano rompió en llanto por la enfermedad de un ser querido

Sus declaraciones fueron brindadas en una nueva audiencia del caso que se adelantó contra su hija y el odontólogo Javier Guillermo Cely, quienes son acusados de ayudarle con su fuga. En la audiencia, la mujer, en ese momento desde Venezuela, aclaró además momentos previos a su fuga cuando asistió a la cita odontológica. Incluso, su relato lo remontó semanas atrás, pues contó que una semana antes le arrojaron una soga al interior de su celda, la misma que aparece en el video que fue difundido en medios de comunicación, en donde se le ve saltando cinematográficamente desde la ventana.

Además, al interior del centro penitenciario incluso habría tenido una videollamada con ‘Salvador’, el hombre que la habría ayudado en su plan de fuga.