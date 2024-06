Carolina Cruz le ‘cantó la tabla’ a sus críticos al mostrar a los niños de su fundación, “aguanto que me den con la tapa”

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo, quien tuvo sus inicios en el Concurso Nacional de Belleza representando al Valle del Cauca, gracias a su espontaneidad y carisma. Aunque se perfilaba como una de las favoritas no logró obtener el triunfo de Miss Universe, pero su participación le abrió las puertas para seguir con su rol en el modelaje y llegar a la televisión con programas como ‘Muy buenos días’, ‘Día a día’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Aunque el sueño cumplido de la tulueña ha sido ser mamá de Matías y Salvador con Lincoln Palomeque la situación de salud que enfrentó su pequeño la motivo a abrir Salvador de Sueños y recientemente le ‘cantó la tabla’ a sus críticos luego de mostrar a los niños de su fundación.

PUBLICIDAD

Más allá de sus logros profesionales, Carolina también ha sido blanco de diversas críticas debido a sus declaraciones en medio de sus apariciones en las redes sociales y también durante la televisión. Sin embargo, en pasadas entrevistas ha dejado claro que está enfocada en cada uno de sus proyectos y en poder compartir y ver crecer a sus hijos quienes son lo más importante, pero también darles a aquellos niños que lo necesitan la oportunidad de recibir una atención adecuada frente a las enfermedades que padecen y que muchas veces en sus diferentes EPS esta atención no se da.

Pero, como es costumbre recibe un sinfín de críticas e incluso hace varios meses sacaron a flote el viaje con su novio Jamil Farah en un crucero mientras que pedía ayudas económicas para que su Fundación Salvador de Sueños siguiera vigente debido a la crisis que enfrentó. Aunque el seguir en pie con este proyecto le ha costado a la presentadora, lo cierto es que sigue luchando por este y recientemente a través de su cuenta de Instagram compartió algunos videos de la atención que se encuentran recibiendo los menores e incluso que Cruz hizo presencia aprovechando para relacionarse con los menores y sus familias.

“Gracias infinitas Clínica de optometría la Salle por levantar la mano y ser desde ya un aliado más para Salvador de sueños y darles la mejor calidad de vida a estos muñecas”, agregó Carolina a sus diversas publicaciones, sin embargo, minutos más tarde los malos comentarios no faltaron tanto así que un hombre le escribió a la presentadora de ‘Día a día’ que era todo muy lindo, pero había mucha foto, “no hay derecho”.

Por supuesto, Cruz no guardó silencio y reiteró: “Una persona que se disgusta porque le tomamos muchas fotos a los niños en los eventos y alianzas de la fundación! Entonces si muestro me dicen que la mano izquierda no muestra lo que hace la derecha, y cuando no muestro que me robo la plata y me la gasto en viajes. A mi no me gusta caer en esto y me aguanto que me den hasta con la tapa de la olla, pero mi pregunta es: ¿en qué te afecta? ¿Tú aportas a la fundación? ¿Haces parte de ella? Usemos la redes sociales para sumar no para restar #4″, fueron las declaraciones de Carolina Cruz.

Finalmente, la también empresaria reiteró que ella debe mostrar lo que hace y de paso, los avances que tienen los niños, al parecer, con el fin de seguir recibiendo apoyo por parte de sus fans.