Juan Pablo Jaramillo apareció para dar explicaciones sobre su episodio psicótico “Espero sanar”

Juan Pablo Jaramillo ha sido uno de los primeros creadores de contenido que llegó a conocerse cuando YouTube estaba en pleno apogeo cerca del 2008 y 2011. En su momento, fue uno de los más populares junto a Sebastián Villalobos y Luisa Fernanda W. Pero con el paso del tiempo, y la llegada de otras nuevas plataformas, algunos famosos nuevos llegaron y se volvieron tendencia, y así con el paso de los años. Sin embargo, Juan Pablo siguió generando contenido hasta ahora, y logrando conservar varios de esos seguidores que lo apoyaron desde un inicio.

Desde hace unas semanas, Juan Pablo llegó a ser tendecia en redes sociales por mostrarse teniendo una fuerte discusión dentro de un centro de salud, haciendo que muchos de sus seguidores se preocuparan por su estado de salud. En dicho video mencionó que se sentía amenazado y tenía temor por su vida dentro del lugar a tal punto, que llegó a amenazar al personal con llamar a las autoridades.

Juan Pablo Jaramillo apareció para dar explicaciones sobre su episodio psicótico

Luego de varias semanas de ausencia de las redes sociales, y de que su hermana lo apoyara públicamente en sus redes sociales, reapareció con un nuevo video donde recalcó la importancia y el apoyo de su familia “Estoy bien, estoy en un lugar seguro, lleno de naturaleza con mi familia, que es mi círculo de apoyo más cercano… Me han acompañado en este proceso”.

Del mismo modo señaló “Desde el momento en el que se subieron esos videos, me sentí avergonzado, me sentí muy mal. El Juan Pablo de ese momento pensó que era una buena idea y no le fue bien, se expuso (...) En medio de mi brote psicótico lo que yo más decía era que yo lo tenía todo y que me faltaba amor, ahorita no pienso eso… En un brote psicótico estás en una realidad completamente diferente, ni siquiera entendía el concepto de brote psicótico y, básicamente, es un estado mental en el que para ti todo tiene sentido. Esto es muy grave (...)“Es algo que me partió la vida en dos… No voy a ser el mismo después de esto y espero sanar ”.

Por su parte, los seguidores del creador de contenido solamente lo apoyaron en este nuevo proceso, ya que recalcaron “La importancia de la salud mental, cuidate mucho Juan”, “Te estaremos esperando, sigue pensanto en ti”, “Mucha fuerza, aterrizar y ser conciente es el primer paso”.