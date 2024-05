“Me quiero tirar por un balcón”: ‘Epa Colombia’ habló de su depresión posparto

‘Epa Colombia’ le confesó a sus seguidores que llegó a presentar uno de los problemas mentales más comunes después de dar a luz: la depresión posparto. Y en una historia de Instagram aclaró que si bien esto le afectó bastante y su cabeza se llenó de todo tipo de pensamientos, igualmente pudo seguir adelante.

La joven ha demostrado desde que anunció su embarazo lo emocionada que estaba por poder formar una familia con su pareja, Karol Samantha, compartiendo con frecuencia varios de los preparativos que había hecho antes de que bebé naciera, desde el acondicionamiento de su cuarto hasta la ropa que le había comprado.

Pero en el proceso no solo compartió las cosas positivas, sino también las negativas, dando a entender que su embarazo estuvo lleno de una gran cantidad de síntomas que le afectaron considerablemente y que en un par de oportunidades la llevaron a acudir a un centro médico, asustándola en el proceso.

Y si bien ahora que su hija ha nacido sus síntomas prenatales han desaparecido, empiezan a aparecer otros después de haber dado a luz, como algunas dolencias y secuelas de ciertos inconvenientes con el personal médico.

Sin embargo, en una historia contó que no solo ha sido afectada por algunas secuelas físicas, sino también mentales, indicando que sufrió depresión posparto, jugando con la idea de que fue algo tan complicado que quiso lanzarse “de un balcón”.

“A mí sí me dio mucha depresión, me dio mucha ansiedad, muchos malos pensamientos, a mí me pasaron muchas cosas, no sé por qué, como no fue un embarazo normal”, contó Epa Colombia en un clip.

Epa Colombia se siente agradecida a pesar de las cosas negativas

Sobre esta historia, la empresaria aprovechó para enlistar una serie de detalles en los que dejó ver que si bien no ha sido un proceso maternal fácil para ella, igualmente sigue adelante, inspirándose en su hija.

“Obvio he llorado a solas, obvio oro mucho, obvio jamás dejaré a mi pareja, obvio me parece muy duro, obvio en un cambio grande. Pero, ¿sabes qué es lo más lindo? Ver a mi hija creciendo”, redactó Epa Colombia en el clip.

En la historia también aprovechó para resaltar que, a pesar de los inconvenientes, se siente muy agradecida por todo lo bueno que le ha pasado, contando que tiene una muy buena pareja que la ha apoyado en todos sus procesos.