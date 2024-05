Le hicieron la maldad: La razón por la que Cristina Hurtado no pudo sentarse en ‘La Casa de los Famosos’

Cristina Hurtado, una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la televisión colombiana, hizo reír a miles de fanáticos al contar un divertido episodio en sus redes sociales. Con una carrera destacada en programas como ‘Protagonistas de Novela’, ‘Noticias RCN’ y ‘El Lavadero’, la esposa de José Narváez actualmente brilla como conductora del reality show ‘La Casa de los Famosos’.

Con casi 7 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Cristina se mantiene muy activa, compartiendo tanto aspectos de su vida profesional como personal. Recientemente, mostró entre risas una curiosa situación mientras grababa segmentos del reality y publicidad para RCN.

En un video publicado en sus historias de la plataforma digital, la presentadora narró la historia del vestido que llevaba puesto durante el programa. “Cómo les parece que este vestido tiene una varilla de aquí hasta aquí”, dijo Cristina, señalando el accesorio interno del atuendo que se extendía desde la parte baja del busto hasta una de sus piernas.

La complicación, según explicó Hurtado, era que el diseño del vestido le impedía sentarse. “No puedo sentarme, ya me duele la cintura. Vinimos 6:30 acá a pregrabar unas cositas de menciones comerciales y desde entonces no me siento”, comentó entre risas, mostrando su buen sentido del humor a pesar de la incomodidad.

En el video, también mostró al diseñador del traje, bromeando con él sobre la situación. “¿Lo hiciste a propósito, verdad?”, le preguntó en tono jocoso mientras el diseñador se reía sentado cómodamente en una silla.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores de la famosa modelo comentaron en tono chistoso sobre la “maldad” que le habían hecho con el traje, pero también elogiaron su capacidad para mantener el buen humor y profesionalismo pese a las circunstancias. “Igual te ves muy linda, Cris”, “No veas lo malo, luces espectacular”, fueron parte de los comentarios del público en las redes.