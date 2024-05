Brayan de ‘Los Escachaítos’ reveló la delicada situación por la que se cambió el apellido al llegar a EE.UU

Dentro de las figuras más destacadas en las redes sociales en Colombia, destacan ‘Los Escachaitos’ un grupo de jóvenes nacidos en el municipio de Jenesano, en el departamento de Boyacá, que junto a su ‘madrecita’ María Belén, le muestran a sus seguidores la vida en el camp, labor que los ha llevado a alcanzar más de 8,9 millones de seguidores en TikTok. Precisamente, uno de sus integrantes, Brayan, ha dado de qué hablar en las últimas horas al dar a conocer la razón por la que decidió cambiar su apellido al llegar a Estados Unidos.

Meses atrás, este joven salió a hablar sobre rumores web que indicaban que se había casado en el país del norte por obtener la visa , luego de que salieran a relucir unas imágenes con Joe MacGlawn, hombre que le habría robado su corazón y que lo motivo a que se mudaran juntos a este territorio: “Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Es muy feo que las personas traten de destruir a personas que no han hecho nada; la verdad sé que esas cosas las hacen para dañar. Sin duda alguna la persona que empezó a hacer esto quería destruir”, fueron parte de las palabras del joven en aquel momento.

Tras esta situación, Brayan Galindo se había alejado de las redes sociales y en su retorno dio a conocer las delicadas razones por las que ahora hace uso de su apellido paterno en sus redes sociales: “Me han preguntado por qué me cambié el apellido al llegar a Estados Unidos. (...) Desde que yo empecé a hacer video siempre me puse en todas las plataformas ‘Brayan Galindo’, (...) Es el apellido de mi mamá. (...) El motivo del porqué eliminé Galindo de TikTok y puse Sánchez, fue porque muchas personas crearon cuentas falsas, entonces ya no me gustaba y la mejor opción fue cambiarlo. (...) Esos son mis apellidos y así serán hasta el día de mi muerte”, explicó.