“Profunda tristeza”: Josse Narváez esposo de Cristina Hurtado desolado por triste perdida

El reality de RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, fue el encargado de que la vida hiciera coincidir a Cristina Hurtado y Josse Narvaéz, pareja que se juró amor eterno frente al altar en septiembre de 2013. En lo corrido de este 2024, su relación ha vuelto a llamar la atención de muchos, debido a la aparición diaria de Hurtado en ‘La Casa de los Famosos’; precisamente mientras ella ejecutaba sus labores, Narvaéz lamentó una perdida irreparable para el folclor colombiano.

PUBLICIDAD

El 21 de mayo, se convirtió en una fecha de profunda tristeza para los amantes del vallenato, luego de que el compositor y acordeonero Omar Geles, partiera de este mundo terrenal a la edad de 57 años, en la Clínica Erasmo de Valledupar; luego de presentar una complicación cardíaca mientras entrenaba para un torneo de tenis.

Este deceso impactó a muchos corazones, dentro de ellos al de Narvaéz, mismo que no solo ha destacado como actor en su exitosa carrera, a esto se le suma su otra pasión, el canto, ese que no lo hace perder la esperanza de grabar con grandes de la música como ‘El Grupo Niche’, agrupación de la que es fiel fanático y de la que ama el tema ‘Nuestro sueño’.