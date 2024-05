“Esto lo inspiró él”: Luly Bossa cumplió anhelado sueño de su hijo Ángelo

El pasado nueve de marzo, la barranquillera Luly Bossa dejó con el corazón arrugado a muchos de sus seguidores al dar a conocer que su hijo Ángelo Bossa había fallecido, joven que partió de este mundo terrenal a los 22 años y que durante la mayor parte de su vida había enfrentado los síntomas de la distrofia muscular de Duchenne que padecía. Los días han pasado Bossa ha dado a conocer las maneras con las que ha enaltecido el existir su ‘retoño’, como lo hizo recientemente al revelar que cumplió uno de los sueños que él no había podido cumplir en vida, pero que ya está consolidado.

Días después del deceso de su hijo, Bossa realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde acumula más de 900.000 seguidores, plataforma en la que dio a conocer como fueron los últimos instantes de Ángelo en este mundo terrenal, revelando de paso los inconvenientes que se presentaron ese día luego de que el joven presentara una descompensación en su salud:

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo “Ya vengo”, respiró y se le atravesó una flema. (...) él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud. (...) Había que llevarlo a la Clínica Colombia. A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, fue parte del relato de la mujer que interpretó a ‘Mercedes’ en ‘La Teacher de Inglés’ de Caracol TV.

Precisamente en su perfil, Luly mostró con emoción la manera con la que decidió conmemorar a ‘Ángelo’ y que a la par se convierte en un sueño cumplido de ambos. Se trata de dos esculturas inspiradas en los días de este joven en la tierra y que tienen como tema central los ángeles.