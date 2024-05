Nataly Umaña ya tiene fecha de salida de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues además de darse a conocer el ganador del beneficio que recayó sobre el panameño Miguel Melfi y con ello tal como se había anunciado se conocería el tiempo de la visita de Nataly Umaña.

Es así como la presentadora Cristina Hurtado estableció comunicación con los participantes que siguen en pie en competencia y con la invitada para hablar de lo que fue su ingreso y la manera en la que se acercó al Team Galáctico, a lo que indicó que la recibieron bien y que se sintió a gusto.

“Creo que en este momento me caen bien todos, entonces con todos he querido compartir, y también quería aprovechar la oportunidad porque en un comienzo pues no compartimos mucho, pero son personas que yo sé que son buenos seres humanos y me parece interesante que me terminen de conocer y yo a ellos”, dijo Nataly Umaña.

Luego fue el turno de Miguel Melfi de hablar quien precisó que siente que ha pasado un año desde todo lo que pasó, y que muy distinto a cómo se dio su llegada en el transcurso de la convivencia fue mejorando.

Seguidamente Cristina Hurtado pasó a revelar lo que los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia esperaban, y es el tiempo que permanecerá, pues es de recordar que desde su anuncio desató una ola de reacciones en las redes sociales.

“El público ha decidido Nataly tu permanencia en esta casa de los famosos, con un porcentaje de 57.86 % versus 42.14 %, el público de América Latina, Colombia y Panamá ha decidido que tú puedes permanecer dentro de La Casa de los Famosos compartiendo con todos tus compañeros, galácticos y papillentes, cinco días, así que el lunes”, dijo Cristina Hurtado.