‘La casa de los famosos’ es un ‘reality show’ de RCN Televisión que llegó a Colombia durante su primera temporada contando con la presentación de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, además de los 22 famosos han sido varios los que han logrado destacarse y generar polémica dentro de la producción entre los que se destacan Karen Sevillano, ‘La Segura’, Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo. Si bien, la más reciente eliminación terminó generando molestia entre varios televidentes, lo cierto es que antes de que esto pudiera ocurrir, se rumoraba sobre uno que otro acercamiento entre Julián y Martha, pero recientemente la novia de Julián Trujillo se fue en contra de famosa emisora que le armó escándalo con ‘La Segura’.

La novia de Trujillo es Susana Rojas, también actriz con quien lleva un buen tiempo de noviazgo e incluso ingresó a ‘La casa de los famosos’ para darle una voz de aliento y demostrar el amor que siente por él. Además se lo vio apoyando al actor a las afuera del canal en compañía de Mafe Walker y días más tarde por medio de un en vivo respondió a varias de las preguntas que tenían sus seguidores, entre ellas la cercanía de más entre Martha y Julián.

De la manera más serena posible, la mujer aseguró: “Yo sé quién es él, yo sé quién soy yo, yo sé la relación que tenemos y yo lo estoy viendo todo. Yo lo estoy viendo todo, todo el tiempo. Entonces, nada qué hacer. Nada qué hacer”. Como era de esperarse varias de sus declaraciones estaban siendo grabados por uno que otro internauta para posteriormente ser subida a otras plataformas digitales.

Sin embargo, la emisora Candela compartió un post en el que se lee: “La novia de Julián Trujillo no aguantó que ‘La Segura’ inventara que ‘La pupuchurra’ le quiere bajar el novio”. Horas más tarde, Rojas no dudó en referirse al tema enviando un contundente mensaje al medio de comunicación: “Amigos Candela Bogotá. Agradezco por favor no pongan en mi boca nombres que jamás he pronunciado. Su artículo se refiere a un “En vivo” que hice anoche donde respondí únicamente preguntas que me hacían seguidores. Nunca me referí a quien ustedes mencionan, ni en sentido figurado”.

Lo cierto es que de la manera más sensata posible la novia de Julián Trujillo terminó refiriéndose a este tema, pues a pesar de la serie de malos comentarios que pueda llegar a recibir está enfocada en seguir adelante con cada uno de sus proyectos y también de ser uno de los principales apoyos de Julián Trujillo ahora que empieza la recta final de ‘La casa de los famosos’.