“Imprudente”: Cristina Hurtado hizo comentario que no gustó a los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’

En la más reciente emisión de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo establecieron comunicación con los participantes que siguen en pie dentro de la competencia.

Las conductoras resaltaron la labor que hizo la actriz Martha Isabel Bolaños con la creadora de contenido digital Ornella Sierra luego de haber conseguido 1.000 puntos para mercar en lo que fue una prueba con cientos de llaves que lograron superar de manera exitosa.

En un momento Carla Giraldo destacó que Alfredo ha logrado sumarse al reto de la cocina y que ya se le ha visto un poco más suelto en esa área. Ante el comentario de la actriz el creador de contenido digital respondió que “Hice mi primer almuerzo en 26 años de vida, quedó fue exquisito ¿no muchachos?”. Y mientras los compañeros afirmaban que sí le quedó bueno el almuerzo llegó un comentario de la presentadora Cristina Hurtado en el que olvidó un lamentable detalle.

“Alfredo tiene buena sazón, esperamos que cuando salga de La Casa de los Famosos le vaya a y le cocina también a su novia, a sus hijitos, a su mamá, a todos, comprometido con todo el público” — Cristina Hurtado

Televidentes dicen que Cristina Hurtado “no ve el programa”

Las palabras de Cristina Hurtado no pasaron desapercibidas ante los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, pues es de recordar que en reiteradas oportunidades Alfredo ha contado la historia de su mamá quien falleció años atrás debido al covid.

“¿Si ven que Cristina no ve el programa? Ja ja ja no tiene contexto de lo que habla, alguien que lo ve sabe perfectamente que la mamá de Alfredo falleció, que imprudente por Dios”, “Una vez más @CrissHurtado demuestra que no ve el programa que ella misma presenta. Como no va a recordar que la mamá de Alfredo falleció, teniendo en cuenta que él en repetidas ocasiones ha contado su historia” y " La mamá de Alfredo está en el cielo 😭 😒 Cristina ni se ve el programa 🤡”, son algunas de las reacciones que destacan.