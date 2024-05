¿Se asustó? Así reaccionó Nataly Umaña cuando Yina Calderón la grabó en las afueras de RCN

La influencer Yina Calderón grabó a la actriz Nataly Umaña en las afueras del canal RCN, previo a su próximo reingreso al reality ‘La Casa de los Famosos’. Aunque la creadora de contenido intentó detener el vehículo en el que se desplazaba para hablar con Nataly, esta última intuyó que la seguían y de inmediato cambió de rumbo para dejar que el carro la perdiera de vista.

Calderón, quien ha sido una asidua seguidora del programa, no desaprovechó la oportunidad de que, cuando pasaba por las afueras de la planta televisiva, se encontró con la ex pareja de Alejandro Estrada caminando por la acera. “Voy pasando a Nataly Umaña. Nataly quisiera pararte y decirte qué pienso, pero no me puedes ver porque los vidrios de mi carro son negros. Pero quiero decirte que eres más bonita en persona. Chao”, se escuchó decir a Yina en el video.

En las imágenes, la actriz, quien mantuvo un breve pero intenso romance con Miguel Melfi en el reality, se percató de la forma en que el vehículo la seguía y dio la vuelta para alejarse. Su presencia confirma su llegada de nuevo al prograa y los seguidores están a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días.

Usuarios tildaron a Yina de “acosadora” en las redes

El hecho generó una ola de comentarios en las redes sociales, donde muchos usuarios calificaron el comportamiento de Calderón como acoso. “Eso se llama acoso, ya tenemos demasiada inseguridad en el país como para que anden con recochitas de este tipo”, comentó uno de los internautas.

La reacción de Umaña, al alejarse del vehículo, reflejó una preocupación legítima por su seguridad personal, mientras que la acción de Calderón se vio por algunos como una invasión a la privacidad.

El reingreso de Nataly Umaña a ‘La Casa de los Famosos’ promete traer nuevas dinámicas y sorpresas al reality, manteniendo a la audiencia en vilo sobre las interacciones y conflictos que puedan surgir. Los seguidores del programa esperan con ansias ver cómo se desarrollarán los próximos episodios y qué impacto tendrá la llegada de la actriz en la convivencia dentro de la casa.