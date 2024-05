“No te tocaba”: Fan de ‘La Segura’ se viraliza por jocosa canción en contra de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, ya definió su ‘Top 8′, selecto grupo del que no hará parte la creadora de contenido ‘La Segura’, quien se convirtió en la más reciente eliminada del concurso en la noche del pasado domingo 19 de mayo. Este suceso despertó una gran conversación en las redes sociales, hasta el punto que un fanático de la influencer creo una canción para mostrar su descontento contra la decisión de Colombia en los votos; acto que acorde a su composición estuvo adulterado.

PUBLICIDAD

La cuenta de Instagram del bailarin y creador de contenido, Edward Riascos, se ha convertido en viral, luego de que el joven publicará un video con el que mostró su indignación sobre lo sucedido en el set de ‘Nuestra Tele’, clip en el que cantó unas líricas que para muchos son bastante jocosas.

“Esta canción se la voy a dedicar a RCN y ‘La Casa de los Famosos’: Me duele el corazón y se me va la voz mirando al ver como tergiversan esos votos. Todo lo que voté, lo que me trasnoché, para que me digan que ‘La Segurita’ se fue. Segura no te tocaba, no te tocaba”, expresó el creador digital entre lágrimas.

Fue tal el auge de su clip que la mismísima Natalia Segura le respondió su publicación con una risa y un “Te Amo’ acompañado de varios emoticones; acto que fue complementado con cientos de comentarios: “Lo amé, toda Colombia está así”, “Lloramos mucho, votamos mucho para nada. Exijamos el reingreso de ‘La Segura’”, “Tengo mucha rabia con esos votos”, “Literalmente no le tocaba”, “Me acabo de orinar de la risa con este video”, “Me da risa, pero estoy igual”, y “Ese canal se encargó de desprestigiar a Karen y a los ‘Papillentes’”, fueron algunas de las reacciones.