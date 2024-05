La Segura insiste en relacionar a Julián Trujillo con Martha Isabel Bolaños

Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, se convirtió el pasado domingo 19 de mayo en la decimosexta eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, luego de quedar nominada con Julián Trujillo, Karen Sevillano y Ornella Sierra.

Su salida del programa derivó en una ola de reacciones en las rede sociales pues sus más fervientes seguidores no creyeron que sería ella la eliminada, sino otro de los nominados mientras otros celebraban. Como es costumbre la gira de medios empezó, por lo que ha sido entrevistada en diversos medios y uno de ellos fue ‘La Mega’ en la que habló sobre Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, así como de la marca que el actor tenía en su cuello el pasado 8 de mayo.

“Uy mami, yo sí le digo una cosa, yo no les serví de colchón y tampoco de condón, pero lo yo sí puedo asegurar, y no solamente yo, sino todos porque yo me lo quedaba callada, porque yo decía yo no me voy a dejar llevar por mis malos pensamientos y yo tampoco voy a abrir mi jeta, pero todo el mundo los vio en que coqueteadera, en que confianzuda. Yo estaba llore que llore en el baño, yo primero los vi en el exilio y yo estaba normal con Karen, y nos alcanzamos a ver y yo ‘dizque esto qué es, esa confianza qué es’. O sea, ¿ustedes cuando han visto que Karen o yo que estamos comprometidas una confianza a los hombres? A los machos lejos. Que secretico de boca con orejita, lejos”, indicó La Segura.

Luego le preguntaron sobre lo sucedido por la pelea de la cama y el piso en el exilio, en la que Martha Isabel Bolaños le indicó a Alfredo, Pantera y Miguel Melfi que Julián Trujillo dormiría con ella, por lo que ellos debían compartirse la cama y que terminó en una disputa llena de ofensas y amenazas por parte de Alfredo a Julián Trujillo.

“Yo en ese momento no le entendía y luego yo le dije a Karen, todo el meollo del problema es porque la tipita quería tener a Julián en la cama, mi reina hermosa. Y el día que yo me escondí en el baño que yo estaba llorando en una crisis solita sin que nadie se diera cuenta, cuando ahí en la rendijita y veo yo que él está ahí en el espejo, mami llega ella y… ¡Ay, pero ay! Mi hombre yo lo veo en esas me meto por la terraza, primero lo casco a él y luego la casco a ella. Él peinándose cuando llega ella y que ‘gordo’ y lo abraza por detrás bien abrazado y le da besito aquí ¡Ay, pero vea, yo la devuelvo! No mami, con ese chupado, ya culi@r@n entonces”, dijo La Segura.