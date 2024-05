Ibrahim Salem, comediante que se burló de atentado a escuela de Policía, sufrió aparatoso accidente en Bogotá

Ibrahim Salem se dio a conocer en el mundo del entretenimiento en Colombia, por su destacada participación en ‘ Sábados Felices’ y sus constantes apariciones en ya extinto programa digital, ‘Con Ánimo de Ofender’. Aunque, por otra parte, hay parte de la población que no lo recuerda por sus rutinas, luego de que hiciera una serie de chistes tras el atentado a la Escuela de Policía General Santander en el año 2019. Precisamente el comediante ha dado de qué hablar al mostrar las secuelas que le dejó un delicado accidente.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 261.000 seguidores, Ibrahim dio a conocer que sufrió una aparatosa caída mientras estaba a bordo de una motocicleta, hecho que por fortuna no le representó una afectación en su visión, ya que en el impacto la zona derecha de su cráneo fue la más perjudicada.

“Me caí de una moto; iba andando de ‘pato’ en una moto. Me empezó a faltar al aire, empecé como a tomar aire rápidamente, me hiperventilé. Me desmayé de ‘pato’ en la moto y cuando recuperé estaba en el piso. (...) Me fui para el hospital”, expresó Salem en una de sus recientes Historias. Adicionalmente, el comediante dio a conocer que después de varios exámenes, dentro de ellos un TAC, sus especialistas determinaron que su ojo estaba bien, pero que su parpado sí se encontraba afectado por el fuerte golpe.